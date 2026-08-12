Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Ulcinj Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Ulcinj Municipality, Czarnogóra

;
Ulcinj
15
Kruce Kerruci
4
24 obiekty total found
Dom 2 pokoi w Kruce Kerruci, Czarnogóra
Dom 2 pokoi
Kruce Kerruci, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż nie jest duży przytulny dom otoczony zielenią w pobliżu plaż.Położony dom w cich…
$151,559
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Willa 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Willa 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Nowo wybudowany trzypokojowy dom o powierzchni 160 m ² jest dostępny na sprzedaż w spokojnej…
$388,520
VAT
Zostaw prośbę
Dom 9 pokojów w Ulcinj, Czarnogóra
Dom 9 pokojów
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 9
Na sprzedaż znajduje się dwupiętrowy dom w miejscowości Doni Shtoi w pobliżu miasta Ulcinj. …
$427,147
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom 5 pokojów w Ulcinj Municipality, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Ulcinj Municipality, Czarnogóra
Sypialnie 5
Na sprzedaż trzypiętrowy dom, położony zaledwie 300 metrów od spokojnego morza. Położony na …
$374,908
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Kruce Kerruci, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Kruce Kerruci, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 232 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowa willa 232 m2 z basenem znajduje się w miejscowości Krucha na trzeciej linii od …
$372,771
Zostaw prośbę
Willa 1 pokój w , Czarnogóra
Willa 1 pokój
, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
This beautiful modern house for sale in Ulcinj, located in the quiet and desirable area of K…
$231,750
VAT
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Dom 4 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom w Ulcinj, Djerane, o łącznej powierzchni 120 m2 na działce 150 m2. Dom składa się z 2 pi…
$214,369
Zostaw prośbę
Willa w Ulcinj, Czarnogóra
Willa
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 389 m²
Piękny dom na clifftop tuż za Ulcinj jest teraz na rynku. Otoczony spektakularnymi widokami …
$681,009
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Ulcinj, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Przytulny i jasny dom nad morzem z panoramicznym widokiem na Adriatyku Ten przytulny …
$196,588
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dom 3 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom w prestiżowej, spokojnej okolicy z rozwiniętą infrastrukturą miasta Ulcinj, w odległości…
$345,941
Zostaw prośbę
Willa w Ulcinj, Czarnogóra
Willa
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 3
Położony w jednym z najbardziej prestiżowych miejsc, w pobliżu zabytkowego Starego Miasta Ul…
$441,286
Zostaw prośbę
Willa 1 pokój w , Czarnogóra
Willa 1 pokój
, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Ten piękny nowoczesny dom na sprzedaż w Ulcinj, położony w cichej i pożądanej okolicy Kodra,…
$231,750
VAT
Zostaw prośbę
Willa w Ulcinj, Czarnogóra
Willa
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Prezentujemy na sprzedaż luksusową dwupiętrową willę w malowniczej okolicy Doni Stoy. Ten pr…
$310,921
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Dom 6 pokojów w Ulcinj, Czarnogóra
Dom 6 pokojów
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
🏠 Object: Three-storey house with panoramic sea views, Ulcinj (Kruče)Price:€225000
$261,378
Zostaw prośbę
Willa w Ulcinj, Czarnogóra
Willa
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Dom znajduje się w zachodniej części Ulcinj, 300 metrów od plaży Liman II, obok nowoczesnych…
$267,648
Zostaw prośbę
Willa w Ulcinj, Czarnogóra
Willa
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom położony jest w zachodniej części miasta Ulcinj w pobliżu plaży Liman II, bardzo blisko …
$173,524
Zostaw prośbę
Willa w Kruce Kerruci, Czarnogóra
Willa
Kruce Kerruci, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż: Willa na pierwszej linii morza w Czarnogórze Dom 260 m2 Sekcja 300 m2 Willa …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Willa 1 pokój w R 22, Czarnogóra
Willa 1 pokój
R 22, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Nowoczesny dom rodzinny na sprzedaż w Štoj, Ulcinj, oferujący doskonałą równowagę komfortu, …
$230,613
VAT
Zostaw prośbę
Willa w Ulcinj, Czarnogóra
Willa
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 500 m²
Wyjątkowa okazja: wymarzona willa w Ulcinj w specjalnej cenie! Przedstawiamy Państwu niesamo…
$1,55M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Dom 3 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Dom 3 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
124; 120 m2 124; 3 sypialnie 124; 2 łazienki + łazienka gościnna 124; parking 124; 1500 m do…
$211,201
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Dom 5 pokojów w Kruce Kerruci, Czarnogóra
Dom 5 pokojów
Kruce Kerruci, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Przytulny dom na sprzedaż - 210 metrów kwadratowych w malowniczej miejscowości Kruce, Czarno…
$233,740
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Ulcinj, Czarnogóra
Willa
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Dom znajduje się w Ulcinj - Liman 2, spokojne miejsce ekologiczne, na działce 461 metrów kwa…
$489,412
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Monteonline
Języki komunikacji
English, Русский, Српски
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Ulcinj, Czarnogóra
Willa
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 6
Powierzchnia 500 m²
Bar Riviera, Ulcinj. Nowe luksusowe miniwieś czterech willi z ekologicznie autonomicznym sys…
$1,41M
Zostaw prośbę
Dom 9 pokojów w Donji Stoj Shtoji i Poshtem, Czarnogóra
Dom 9 pokojów
Donji Stoj Shtoji i Poshtem, Czarnogóra
Sypialnie 9
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Nowy dom na sprzedaż w Donji Štoj, w pobliżu Velika plaža Nowoczesny dom z pełną legalizacj…
$288,762
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Ulcinj Municipality.

wille

Parametry nieruchomości w Ulcinj Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się