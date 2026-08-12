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Mieszkania na sprzedaż w Ulcinj Municipality, Czarnogóra

;
Ulcinj
90
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95 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1/6
Studio w kompleksie na pierwszej linii morza.Studio w kompleksie Porta Rai jest okazją, aby …
$244,662
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Kawalerka 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Odkryj doskonałą okazję do posiadania funkcjonalnego mieszkania w samym sercu Ulcinj. Położo…
$51,837
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/6
1 pokojowe mieszkanie w kompleksie na pierwszej linii.1 pokojowe mieszkanie w kompleksie Por…
$414,310
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie
Ulcinj, Czarnogóra
Powierzchnia 61 m²
Ten wspaniały kompleks znajduje się w Ulcinj, na południe od Czarnogóry, na pierwszej linii …
$357,760
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Montenegro Properties
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Mieszkanie 3 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Piętro 5/6
Penthouse w kompleksie na pierwszej linii.Penthouse w kompleksie Porta Rai jest okazją, aby …
$903,635
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Mieszkanie 3 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 3/6
Apartament z 2 sypialniami w kompleksie na pierwszej linii.2 pokojowe mieszkanie w kompleksi…
$646,278
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Mieszkanie 3 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 153 m²
Porta Rai Beachfront Hotel & Residences to duży hotel położony bezpośrednio na Velika Plaža …
$902,909
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Mbroker
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2
Ten nowoczesny 51 m ² apartament, w końcowej fazie budowy, oferuje wyjątkową możliwość zakup…
$133,702
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Mieszkanie w , Czarnogóra
Mieszkanie
, Czarnogóra
Powierzchnia 39 m²
Piętro 1
Porta Rai Beachfront Hotel & Residences to pięciogwiazdkowy hotel na Velika Plaža, 13-kilome…
$209,871
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Agencja
Mbroker
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Mieszkanie 9 pokojów w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 9 pokojów
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 9
Powierzchnia 234 m²
Na sprzeda? dwukondygnacyjny dom w osiedlu Doni Stoy w pobli? u miasta Ulcinj. Powierzchnia …
$436,175
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Odkryj nowy dom lub możliwość inwestycji w prestiżowej rezydencji Liman Olive. Ten nowoczesn…
$136,464
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Derana 18 Gjerana 18, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Derana 18 Gjerana 18, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Move- in ready & rental- ready. Jasny, w pełni umeblowany pokój w nowym budynku na Teuta Bou…
$139,050
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w , Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Nowy apartament o powierzchni 43 m2 w nowym nowoczesnym domu. Świetna opcja relaksu nad morz…
$115,999
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Doskonała okazja do zakupu nowoczesnego mieszkania z jedną sypialnią w centrum Ulcinj. Położ…
$105,911
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/2
Apartament jednopokojowy 49,2 m2 na parterze nowego nowoczesnego Budynek w Pinješ, Ulcinj. D…
$125,065
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 87 m²
Kompleks mieszkalny z hotelem mieszkalnym. Rozpoczęcie budowy - 01.11.2024. Zakończenie budo…
$516,674
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Mieszkanie w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie
Ulcinj, Czarnogóra
Premium class apartments and residences are offered for sale as part of a new complex locate…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Аталанта
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Mieszkanie 1 pokój w , Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/5
Apartament o powierzchni 40 m2 w Ulcinj, położony na 1 piętrze nowego nowoczesnego domu. Ukł…
$110,457
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Kawalerka 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Porta Rai Beachfront Hotel & Residences to luksusowy rozwój nadmorski zarządzany przez Karis…
$200,321
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Położony w spokojnej dzielnicy Liman Ulcinj, Oliva Park jest premium kompleks mieszkalny, kt…
$178,681
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Kompleks mieszkalny z hotelem mieszkalnym. Rozpoczęcie budowy - 01.11.2024. Zakończenie budo…
$408,452
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Mieszkanie 2 pokoi w , Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/4
Apartament ma powierzchnię 72 m2, znajduje się na 4 piętrze (ostatnie) budynku z windą. Ukła…
$165,360
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Mieszkanie 2 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Prezentujemy na sprzedaż dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 69 metrów kwadratowych, znajdu…
$155,460
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Agencja
Monteonline
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 95 m²
Kompleks mieszkalny z hotelem mieszkalnym. Rozpoczęcie budowy - 01.11.2024. Zakończenie budo…
$584,168
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Mieszkanie w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie
Ulcinj, Czarnogóra
Powierzchnia 39 m²
Kompleks mieszkalny z hotelem mieszkalnym. Świetna inwestycja biznesowa! Odległość do morza…
$239,718
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Mieszkanie 1 pokój w Derana 2 Gjerana 2, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Derana 2 Gjerana 2, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 3
Nowoczesny apartament o powierzchni 45 m2 w nowym domu wybudowany w 2021 roku. Znajduje się …
$105,994
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Mieszkanie 5 pokojów w , Czarnogóra
Mieszkanie 5 pokojów
, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 105 m²
Piętro 4/5
Penthouse 105 m2 apartament w nowym budynku mieszkalnym w Thameranje Djerane. Struktura: sal…
$227,903
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 71 m²
Kompleks mieszkalny z hotelem mieszkalnym. Rozpoczęcie budowy - 01.11.2024. Zakończenie budo…
$422,416
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Mieszkanie 1 pokój w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Ulcinj, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Jasny i atrakcyjny jednopokojowy apartament o powierzchni 46 m ² jest dostępny na sprzedaż w…
$110,525
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Ulcinj, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Ulcinj, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Ten nowocześnie zaprojektowany dwupokojowy apartament, położony na parterze nowego budynku, …
$132,539
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Typy nieruchomości w Ulcinj Municipality.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Ulcinj Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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