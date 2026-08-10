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Hotele na sprzedaż w Tivat Municipality, Czarnogóra

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Tivat
10
Krasici
3
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14 obiektów total found
Hotel 242 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 242 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Oferujemy na sprzedaż zarejestrowany dwupiętrowy budynek mieszkalny z lokalami komercyjnymi …
$1,68M
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Monteonline
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Hotel 179 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 179 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Luksusowy apartament z widokiem na morze 180 ° w Porto Czarnogóra - Boka Place Doświadcz …
$2,09M
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Hotel 284 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 284 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 284 m²
Cena: 2,520,000 EUR Powierzchnia mieszkalna: 215 m ² Powierzchnia tarasu: 69 m ² Odkryj l…
$2,93M
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TekceTekce
Hotel 55 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 55 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 55 m²
Prezentujemy na sprzedaż atrakcyjną komercyjną przesłankę o powierzchni 55 metrów kwadratowy…
$253,343
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Monteonline
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Hotel w Radovici, Czarnogóra
Hotel
Radovici, Czarnogóra
Sprzedaż gruntów z gotowym projektem hotelu 5 gwiazdek.Położony na półwyspie Czarnogóra Lust…
$10,98M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 300 m² w Krasici, Czarnogóra
Hotel 300 m²
Krasici, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Piętro 2
Witamy w kawałku raju zagnieżdżonym wzdłuż malowniczego wybrzeża Krasici. Ta wyjątkowa nieru…
$1,86M
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Hotel 192 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 192 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 192 m²
Szukasz wysokiej wydajności i gotowych inwestycji w sercu głównego górskiego kurortu Czarnog…
$495,170
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Agencja
Monteonline
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English, Русский, Српски
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Hotel 1 110 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 1 110 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 12
Powierzchnia 1 110 m²
Odległość do morza wynosi 350 m. Łączna powierzchnia 110 mkw., W tym podziemny garaż Powie…
$1,85M
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Hotel 350 m² w Krasici, Czarnogóra
Hotel 350 m²
Krasici, Czarnogóra
Sypialnie 10
Powierzchnia 350 m²
$965,961
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Hotel w Tivat, Czarnogóra
Hotel
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
In a quiet area of ​​Tivat, just 700 m away from the sea and the nearest beach, a mini-hotel…
$1,63M
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Hotel 401 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 401 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 401 m²
Hotel in Tivat 401 M2 jest dostępny do sprzedaży i czynsz długoterminowy. Na sprzedaż jest …
$1,70M
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Hotel 150 m² w Krasici, Czarnogóra
Hotel 150 m²
Krasici, Czarnogóra
Sypialnie 4
Powierzchnia 150 m²
$399,409
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Hotel 570 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 570 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 12
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 570 m²
Liczba kondygnacji 3
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$1,48M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
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Hotel 750 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 750 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 9
Powierzchnia 750 m²
Tivat, Wyspa Kwiatów. Hotel operacyjny z 9 pokojami W pełni zalegalizowane, pozwolenie na bu…
$1,08M
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Typy nieruchomości w Tivat Municipality.

nieruchomości komercyjne
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
gotowy biznes
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