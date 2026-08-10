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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Tivat Municipality, Czarnogóra

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Tivat
35
Radovici
3
Krasici
3
44 obiekty total found
Hotel 242 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 242 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Oferujemy na sprzedaż zarejestrowany dwupiętrowy budynek mieszkalny z lokalami komercyjnymi …
$1,68M
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Nieruchomości komercyjne 300 m² w Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Luksusowa willa nad morzem, LusticaPrime willa lokalizacja w Bjelila, Lustica penisnular, ca…
$2,31M
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Nieruchomości komercyjne 400 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 400 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 400 m²
Plot 348m2 * 3 piętra, każdy 156 m2, wszystkie apartamenty są w pełni umeblowane. * Każde pi…
$1,46M
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TekceTekce
Gotowy biznes 600 m² w Tivat, Czarnogóra
Gotowy biznes 600 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 600 m²
Komfortowy, kompaktowy hotel w Tivat, poziom trzy gwiazdy na brzegu jednego z najpiękniejszy…
$3,03M
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Nieruchomości komercyjne 24 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 24 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 24 m²
Powierzchnia: od 24 m2 do 110 m2 - od 86,070 €PŁATNOŚCI INSTALCYJNE!! Miejsce parkingowe w g…
$99,483
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Nieruchomości komercyjne 74 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 74 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 74 m²
Miejsce handlowe na sprzedaż w Tivat, Seljanovo - 74 m ², ParterNieruchomość komercyjna na s…
$358,135
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Nieruchomości komercyjne 52 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 52 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 52 m²
Office Space for Sale - 52 m ² na głównej drodze w Seljanovo, Tivat52 m ² powierzchni biurow…
$245,670
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Nieruchomości komercyjne 145 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 145 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 145 m²
Piętro 1
Nieruchomości, Czarnogóra, TivatNowa przestrzeń handlowa jest na sprzedaż w Donja Lastva, Ti…
$880,752
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Nieruchomości komercyjne 20 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 20 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 20 m²
Powierzchnia lokalna - 20m2 Ułatwienia: Kompleksowy projekt powstał przy użyciu materiałów p…
$105,413
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Hotel 179 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 179 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Luksusowy apartament z widokiem na morze 180 ° w Porto Czarnogóra - Boka Place Doświadcz …
$2,09M
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Hotel 284 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 284 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 284 m²
Cena: 2,520,000 EUR Powierzchnia mieszkalna: 215 m ² Powierzchnia tarasu: 69 m ² Odkryj l…
$2,93M
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Gotowy biznes 39 m² w Tivat, Czarnogóra
Gotowy biznes 39 m²
Tivat, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Liczba kondygnacji 4
Dwupiętrowy dom z dużą działką ziemi i wspaniałe widoki na morze! Dom znajduje się w elitarn…
$388,419
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Nieruchomości komercyjne 164 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 164 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 4
Commercial Premises in The Dreams by Dukley.Wyjątkowa przestrzeń handlowa znajduje się w sam…
$3,27M
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VALUE.ONE
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Nieruchomości komercyjne 81 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 81 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 4
Commercial Property with Outdoor Terrace in Porto Montenegro, Dreams by Dukley.Wyjątkowa nie…
$3,43M
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Agencja
VALUE.ONE
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Hotel 55 m² w Tivat, Czarnogóra
Hotel 55 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 55 m²
Prezentujemy na sprzedaż atrakcyjną komercyjną przesłankę o powierzchni 55 metrów kwadratowy…
$253,343
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Monteonline
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Nieruchomości inwestycyjne 1 150 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 1 150 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 1 150 m²
Tivat, obszar na granicy z Porto Czarnogóra Wykres 1240 m2 - dla elitarnej budowy w malowni…
$765,702
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Nieruchomości komercyjne 55 m² w Donja Lastva, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 55 m²
Donja Lastva, Czarnogóra
Powierzchnia 55 m²
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Donja Lastva, Tivat - 55 m ²W Donja Lastva, Tivat, w …
$256,575
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Mbroker
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Pomieszczenie biurowe 47 m² w Tivat, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 47 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 47 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$161,772
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Nieruchomości komercyjne 77 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 77 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 77 m²
USŁUGI AGENCJI DLA TURNKEJ WSPARCIA TRANSAKCJI BEZPOŚREDNIE DLA Kupującego!!! ZAGROŻENIA HAN…
$290,983
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Pomieszczenie biurowe 47 m² w Tivat, Czarnogóra
Pomieszczenie biurowe 47 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 47 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$182,995
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Nieruchomości komercyjne 300 m² w Bogisici, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 300 m²
Bogisici, Czarnogóra
Pokoje 18
Sypialnie 10
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 300 m²
Piętro 3/3
Apart- hotel z własnym molo i plaży w TivatApart- hotel na sprzedaż z 8 apartamentami i włas…
$1,74M
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VALUE.ONE
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Gotowy biznes 44 m² w Tivat, Czarnogóra
Gotowy biznes 44 m²
Tivat, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/9
Boka. Miejsce jest nową dzielnicą miejską, gdzie panuje atmosfera celebracji i dobrobytu. Tu…
$366,467
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Hotel w Radovici, Czarnogóra
Hotel
Radovici, Czarnogóra
Sprzedaż gruntów z gotowym projektem hotelu 5 gwiazdek.Położony na półwyspie Czarnogóra Lust…
$10,98M
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MONTBEL D.O.O.
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Nieruchomości komercyjne 77 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 77 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 77 m²
Bezpośrednia sprzedaż od dewelopera! Powierzchnia: 77.03 m ² Taras - 35.41 m ² Cena: 265,000…
$305,434
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Mbroker
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Nieruchomości komercyjne 34 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 34 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 34 m²
USŁUGI AGENCJI DLA TURNKEJ WSPARCIA TRANSAKCJI BEZPOŚREDNIE DLA Kupującego!!! Powierzchnia m…
$141,648
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Nieruchomości komercyjne 35 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 35 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 35 m²
Bezpośrednia sprzedaż od dewelopera! Powierzchnia: 35.33 m ² Taras wliczone - 13.26 m ² Cena…
$151,502
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Mbroker
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Nieruchomości komercyjne 110 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 110 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 110 m²
Bezpośrednia sprzedaż od dewelopera! Powierzchnia całkowita: 110.74 m ² + taras 45.78 m ² Ce…
$454,117
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Nieruchomości komercyjne 84 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 84 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 84 m²
USŁUGI AGENCJI DLA TURNKEJ WSPARCIA TRANSAKCJI BEZPOŚREDNIE DLA Kupującego!!! PREMISJE HANDL…
$233,885
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Hotel 300 m² w Krasici, Czarnogóra
Hotel 300 m²
Krasici, Czarnogóra
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Piętro 2
Witamy w kawałku raju zagnieżdżonym wzdłuż malowniczego wybrzeża Krasici. Ta wyjątkowa nieru…
$1,86M
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Nieruchomości komercyjne 16 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości komercyjne 16 m²
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 16 m²
Nieruchomości, Czarnogóra, TivatNa sprzedaż: komercyjna powierzchnia 16 m ² w atrakcyjnej lo…
$104,026
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Typy nieruchomości w Tivat Municipality.

hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
gotowy biznes
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