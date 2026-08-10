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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Tivat Municipality, Czarnogóra

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Tivat
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5 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne 1 150 m² w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 1 150 m²
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 1 150 m²
Tivat, obszar na granicy z Porto Czarnogóra Wykres 1240 m2 - dla elitarnej budowy w malowni…
$765,702
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Nieruchomości inwestycyjne w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne
Tivat, Czarnogóra
Prezentujemy na sprzedaż atrakcyjny projekt inwestycyjny - działkę z przygotowanym planem bu…
$190,007
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Nieruchomości inwestycyjne w Radovici, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne
Radovici, Czarnogóra
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości inwestycyjne w Tivat, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne
Tivat, Czarnogóra
Teraz Czarnogóra – jest jedynym państwem w Europie z istniejącym państwowym programem inwest…
$486,520
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Nieruchomości inwestycyjne 16 287 m² w Radovici, Czarnogóra
Nieruchomości inwestycyjne 16 287 m²
Radovici, Czarnogóra
Powierzchnia 16 287 m²
Cena na zgłoszenie
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Typy nieruchomości w Tivat Municipality.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
gotowy biznes
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