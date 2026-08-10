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Mieszkania na sprzedaż w Tivat Municipality, Czarnogóra

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Tivat
1155
Radovici
275
Donja Lastva
106
Mrcevac
75
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1 705 obiektów total found
Mieszkanie w Donja Lastva, Czarnogóra
Premium Premium
Mieszkanie
Donja Lastva, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Liczba kondygnacji 5
W malowniczej okolicy Donja Lastva, położonej w mieście Tivat, planowane jest wybudowanie ek…
$136,540
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Powierzchnia: 152 m2Sypialnie: 2Kąpiele: 2 + 1Przestrzeń garażowaPrzestronny dwupoziomowy ap…
$1,14M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Mieszkanie 3 pokoi w Radovici, Czarnogóra
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Mieszkanie 3 pokoi
Radovici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Powierzchnia 111 m²
Luštica Bay to twój nowy dom pod Adriatykiem, otoczony majestatycznym pięknem i spokojem.Luš…
$359,793
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Apartamenty na sprzeda ¿w Tivat Xi124; Nowy kompleks mieszkalny w Kava, Tivat. Siedzi na zie…
$268,795
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Mieszkanie 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 2
Apartament jednoosobowy z widokiem na morze w Kavie, Tivat - 51 m ²Nowoczesny apartament z j…
$234,713
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Powierzchnia: 168 m2 (105 m2 + 31 m2)Sypialnie: 2Kąpiele: 2 + 1Miejsce przechowywaniaLuksuso…
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Mieszkanie w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 39 m²
Dostępne kwatery: 26 m2 - 124 m2 Wprowadzenie nowego bloku Apartament znajduje się w idyllic…
$151,158
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Mieszkanie 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
W pełni umeblowane jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 80 m2 w budynku Ksenija, Porto Cza…
$716,622
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Nowy kompleks w sercu Porto Czarnogóra Projekt Dreams jest zaprojektowany jako ekskluzywny k…
$1,14M
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Mieszkanie w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 46 m²
Projekt ekskluzywny w Donja Lastva, blisko Porto Montenegro Budowa tego pięknego projektu ro…
$196,493
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 241 m²
Kompleks dziewięciu nowoczesnych willi z widokiem na morze w Donja Lastva, Tivat. W willach …
$705,064
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Mieszkanie w Krasici, Czarnogóra
Mieszkanie
Krasici, Czarnogóra
Powierzchnia 29 m²
Piętro 3
Mieszkanie na sprzedaż Nikki Beach Montenegro, Krašići, Tivat - 29 m ²Elegancki apartament j…
$368,178
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Mbroker
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 59 m²
Dwuosobowy apartament na sprzedaż w Kavie, Tivat - 59 m ² z prywatnym ogrodemNowoczesny apar…
$345,166
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Mbroker
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 59 m²
Dwuosobowy apartament na sprzedaż w Tivat - 59 m ² Widok na morzeNowoczesny apartament z dwo…
$373,930
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Agencja
Mbroker
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Apartament znajduje się w nowoczesnym budynku mieszkalnym, z basenem i pięknym ogrodem. Pier…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Ten nowoczesny dwupoziomowy półpoziomowy dom jest położony w spokojnej miejscowości Lustica,…
$288,938
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Mieszkanie 2 pokoi w Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 116,6 m2 dostępne off- plan w zatoce Lustica nowy rozwó…
$905,212
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Mieszkanie 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Waterfront, jednopokojowe mieszkanie w Regent 5 * hotel. Apartament jest w pełni umeblowany …
$797,531
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Powierzchnia apartamentu: 119 m2 (89 m2 + 30 m2 taras) Sypialnie: Bathrooms: 2Floor: 2nd Ogr…
$497,012
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Mieszkanie 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
W sumie 33 markowe rezydencje na sprzedaż * Studio, jedno- i dwupokojowe apartamenty dostępn…
$439,220
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Mieszkanie 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Powierzchnia 68 m²
Wyjątkowy kompleks mieszkalny położony w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Tivat. N…
$157,229
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Mieszkanie 3 pokoi w Mrcevac, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Mrcevac, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Oferujemy na sprzeda? mieszkanie z nowoczesnym wystrojem w nowym budynku mieszkalnym w Tivat…
$311,347
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Mieszkanie 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Odkryj przestronny apartament z trzema sypialniami w Mažina, Tivat, oferujący hojną przestrz…
$497,126
VAT
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Mieszkanie w Radovici, Czarnogóra
Mieszkanie
Radovici, Czarnogóra
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2
Studio Apartament na sprzedaż w Chedi Residences, Luštica Bay - 45,44 m ²Luksusowy apartamen…
$517,750
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Mbroker
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Mieszkanie 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1
1 Sypialnia Apartament na sprzedaż w Seljanovo, Tivat - 40 m ²Nowoczesny apartament jednopok…
$241,904
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Agencja
Mbroker
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Mieszkanie w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie
Tivat, Czarnogóra
$374,769
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 2 pokoi w Radovici, Czarnogóra
Mieszkanie 2 pokoi
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 2
Dwuosobowy apartament na sprzedaż w Luštica Bay Marina Village - 98.96 m ²Luksusowy dwupokoj…
$1,50M
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Agencja
Mbroker
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Mieszkanie w Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Mieszkanie
Luštica Bay Golf Course, Czarnogóra
Proszę skontaktować się z nami w sprawie ostatniej listy cenowej Położony w Traste Bay wzdłu…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2
Apartament trzyosobowy na sprzedaż w Boka Place, Tivat - 110 m ²W pełni umeblowany apartamen…
$977,971
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Agencja
Mbroker
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Mieszkanie w Tivat, Czarnogóra
Mieszkanie
Tivat, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Wprowadzenie nowego luksusowego kompleksu mieszkalnego w samym sercu Tivat, zaledwie kilka k…
$128,992
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Typy nieruchomości w Tivat Municipality.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Tivat Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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