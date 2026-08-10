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Penthouse na Sprzedaż w Tivat Municipality, Czarnogóra

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Tivat
34
Mrcevac
3
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40 obiektów total found
Penthouse w Donja Lastva, Czarnogóra
Penthouse
Donja Lastva, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 3
Nieruchomości, CzarnogóraNa sprzedaż jest dwupokojowy apartament o powierzchni 125 m ² w now…
$794,642
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 199 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$2,10M
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
Piętro 4
Apartament trzypokojowy (141.76m ² powierzchni wnętrza + 115.39m ² taras) Apartament posiada…
$4,05M
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$2,09M
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Penthouse 4 pokoi w Mrcevac, Czarnogóra
Penthouse 4 pokoi
Mrcevac, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 4/4
W pełni umeblowane 3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w naszym pierwszym budynku Mini Condos,…
$267,678
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Mini Condos
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 8/8
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$1,86M
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Penthouse w Mrcevac, Czarnogóra
Penthouse
Mrcevac, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Piętro 4
Przedstawiamy Państwu nowy kompleks mieszkalny w spokojnej części Tivat, w dzielnicy Mrčevac…
$1,16M
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 498 m²
Piętro 8/8
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 294 m²
Piętro 5/5
LOKACJATen apartament znajduje się w Tivat w wyłącznym Porto Czarnogóra, oferując doskonały …
$3,77M
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 620 m²
Powierzchnia: 620 m2 (320 m2 wewnętrzny + 300 m2 taras)Sypialnie: 4Kąpiele: 4 + 1Unikalny ap…
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Luksusowy penthouse z panoramicznym widokiem na morze w przystani superjachtów Porto Czarnog…
$2,28M
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MONTBEL D.O.O.
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 217 m²
Piętro 3/3
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$779,523
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 199 m²
Piętro 8/8
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$2,12M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Piętro 2/2
LOKACJATen apartament znajduje się w Tivat, zaledwie 500 m od centrum miasta i 1 km od morza…
$346,272
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 239 m²
Piętro 3/3
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$867,890
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 3/3
LOKACJATen apartament znajduje się w Tivat, zaledwie 500 m od centrum miasta. Plaża i morze …
$415,526
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 225 m²
Piętro 3/3
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$816,342
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 234 m²
Piętro 5/5
LOKACJAZnajduje się w centrum Tivat, ten apartament łączy wygody miejskiej z przybrzeżnym st…
$2,36M
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 357 m²
Powierzchnia: 357 m2 (187 m2 + 170 m2 tarasy)Sypialnie: 3Kąpiele: 3 + 1Przestrzeń garażowaPe…
$3,22M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 247 m²
Piętro 4/4
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 498 m²
Piętro 8/8
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
Cena na zgłoszenie
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 437 m²
Piętro 6/6
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
Cena na zgłoszenie
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Piętro 8/8
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$2,10M
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Luksusowy Penthouse z widokiem na morze 180 ° w Porto Montenegro - Boka Place Doświadczenie …
$2,09M
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 237 m²
Piętro 4/4
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
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Penthouse 3 pokoi w Mrcevac, Czarnogóra
Penthouse 3 pokoi
Mrcevac, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 3/1
Tivat is a beautiful coastal town located in the southwestern region of Montenegro. It is on…
$274,225
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 278 m²
Powierzchnia: 278 m2 (202 m2 + 76 m2 tarasy)Sypialnie: 4Kąpiele: 3 + 1Luksusowy apartament c…
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 437 m²
Powierzchnia mieszkalna: 437 m2 (185 m2 + 98 m2 taras + 154 m2 taras na dachu)Sypialnie: 3Ką…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Penthouse w Tivat, Czarnogóra
Penthouse
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
https://mdrealty.me/estate_proproperty/kvartira-v-tivat-2377/?utm_Source=tg#   Vicious
$243,264
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Penthouse 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Penthouse 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Penthouse z dwiema sypialniami z panoramicznym widokiem na morze na sprzedaż w Tivat Pentho…
$258,200
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Parametry nieruchomości w Tivat Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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