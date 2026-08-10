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Condo na sprzedaż w Tivat Municipality, Czarnogóra

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Tivat
54
Radovici
50
Donja Lastva
6
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116 obiektów total found
Condo 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Piętro 3/4
Luksusowy apartament z dwiema sypialniami w Regent 5 *, kompleks Porto Montenegro w Tivat • …
$2,48M
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Condo 2 pokoi w Radovici, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament z panoramicznym widokiem na morze w strefie Centrale, Lustica Bay kompleks • 1 sy…
$498,155
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Condo 4 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 4 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 437 m²
Piętro 6/6
Elitarny apartament z 3 sypialniami i panoramicznym widokiem na morze w rezydencji Elena, Po…
Cena na zgłoszenie
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Condo 1 pokój w , Czarnogóra
Condo 1 pokój
, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2
Oferujemy na sprzedaż studio w dzielnicy Centrale, Luštica Bay - nowoczesna dzielnica mieszk…
$403,598
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Condo 4 pokoi w , Czarnogóra
Condo 4 pokoi
, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
3 sypialnia dom o powierzchni 155.29 m2 w nowym kompleksie Lustica Bay - Peaks • 3 sypialnie…
$1,67M
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Condo 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Piętro 8/8
Luksusowy apartament: dwupoziomowy apartament z widokiem na morze i marina Porto Montenegro …
$2,07M
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Condo 5 pokojów w Radovici, Czarnogóra
Condo 5 pokojów
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 417 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy na sprzedaż willę z 4 sypialniami w Marina Village, Luštica Bay - jedną z najbardz…
$5,20M
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Condo w Tivat, Czarnogóra
Condo
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 8
Porto Montenegro jest symbolem elitarnego życia na wybrzeżu Adriatyku. Położony w samym serc…
Cena na zgłoszenie
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Condo 4 pokoi w , Czarnogóra
Condo 4 pokoi
, Czarnogóra
Pokoje 4
The Peaks - Townhouses Najbardziej ekskluzywna kolekcja kamienic w ramach społeczności premi…
$2,52M
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Condo w Tivat, Czarnogóra
Condo
Tivat, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Przedstawiamy Państwu 56 luksusowych apartamentów w nowym nowoczesnym kompleksie klasy LUX, …
Cena na zgłoszenie
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Condo w Tivat, Czarnogóra
Condo
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 5
Zanurz się w świecie niesamowitego luksusu i wyrafinowanego stylu z nowym projektem wspaniał…
$1,50M
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Condo 1 pokój w Radovici, Czarnogóra
Condo 1 pokój
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Studio z widokiem na morze w nowym luksusowym kompleksie Lustica Bay • 1 łazienka • 1 miejsc…
$656,135
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Condo 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Piętro 2/6
W pełni umeblowany apartament z dwoma sypialniami i panoramicznym widokiem na morze w Porto …
Cena na zgłoszenie
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Condo 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Przestronny apartament z 2 sypialniami w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym Ostro, który jes…
$1,10M
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Condo 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Luksusowy apartament z 2 sypialniami, budynek Sirocco, Boka Place, Porto Czarnogóra • 2 sypi…
$868,060
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Condo 3 pokoi w Radovici, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Oferujemy na sprzedaż apartamenty z 2 sypialniami w Marina Village, Luštica Bay - dzielnicy …
$1,44M
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Condo 3 pokoi w Radovici, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowa willa o powierzchni 130 m2 w Marina Village - elitarny kompleks Lustica Bay • 2 …
Cena na zgłoszenie
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Condo 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Apartament z jedną sypialnią i panoramicznym widokiem na morze w Porto Montenegro - budynek …
$799,124
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Condo 1 pokój w Radovici, Czarnogóra
Condo 1 pokój
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Oferujemy na sprzeda? studio w Marina Village, Luštica Bay - dzielnicy mieszkalnej w pobli? …
$623,847
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Condo 4 pokoi w Radovici, Czarnogóra
Condo 4 pokoi
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 108 m²
Oferujemy na sprzedaż apartamenty z 3 sypialniami w Marina Village, Luštica Bay - jeden z na…
$1,96M
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Condo 1 pokój w Radovici, Czarnogóra
Condo 1 pokój
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/2
Studio z panoramicznym widokiem na morze w nowym luksusowym kompleksie Lustica Bay • Powierz…
$518,911
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Condo 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/4
Apartament z jedną sypialnią i widokiem na morze w Porto Montenegro - budynek Tara w Tivat •…
Cena na zgłoszenie
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Condo 3 pokoi w Radovici, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
ekskluzywny dwupokojowy apartament w bloku Maslina, Marina Village w luksusowym kompleksie L…
Cena na zgłoszenie
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Condo 3 pokoi w Radovici, Czarnogóra
Condo 3 pokoi
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 2
ekskluzywny apartament na pierwszej linii od morza obsługiwanej przez Chedi 5 * w Lustica Ba…
Cena na zgłoszenie
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Condo 2 pokoi w Radovici, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Oferujemy na sprzedaż apartamenty z 1 sypialnią w Marina Village, Luštica Bay - dzielnicy mi…
$841,790
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Condo 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 1/6
Przytulny apartament jednopokojowy o powierzchni 81 m2 w elitarnym kompleksie mieszkalnym Aq…
Cena na zgłoszenie
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Condo 4 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Condo 4 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 199 m²
Piętro 8/8
Przestronny apartament z trzema sypialniami w budynku Ostro, część nowej luksusowej dzielnic…
$2,09M
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Condo 4 pokoi w , Czarnogóra
Condo 4 pokoi
, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Oferujemy na sprzedaż 3-pokojowe mieszkanie w Heights, Luštica Bay - nowy obszar mieszkalny …
$994,004
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Condo 4 pokoi w Radovici, Czarnogóra
Condo 4 pokoi
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Oferujemy na sprzedaż przestronny apartament z trzema sypialniami w nowej premium Horizon dz…
$2,01M
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Condo 1 pokój w Radovici, Czarnogóra
Condo 1 pokój
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Oferujemy na sprzedaż nowoczesne studio w nowej premium Horizon dzielnicy wewnątrz Luštica B…
$668,819
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Parametry nieruchomości w Tivat Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
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