Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Tivat Municipality
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Tivat Municipality, Czarnogóra

;
Tivat
28
Radovici
10
Kawalerka Usuwać
Wyczyść
42 obiekty total found
Kawalerka w Mrcevac, Czarnogóra
Kawalerka
Mrcevac, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 17 m²
Piętro 2
Oferujemy wyjątkową okazję do zakupu pięknego, zupełnie nowego studia w Dumidran, Tivat. To …
$147,653
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
studio apartment of 24.5 m² in the very center of Tivat, in the well-known Technomax buildin…
$146,002
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 46 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$662,023
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
International Property AlertsInternational Property Alerts
Kawalerka w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka
Tivat, Czarnogóra
Nowoczesne One Bedroom Apartment in Boka Place, Porto Montenegro - Prime Investment Opportun…
$640,638
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Key Highlights Turnkey luxury apartments; high-grade finishes (natural stone facades & commo…
$130,290
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka w Radovici, Czarnogóra
Kawalerka
Radovici, Czarnogóra
Na sprzedaż: Nowy, nieużywany apartament w prestiżowej Luštica Bay development, Tivat. Ten 4…
$361,087
Zostaw prośbę
Kawalerka w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka
Tivat, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2/5
LOKACJAApartament ten, położony w samym sercu Tivat, łączy wygody miejskiej z życiem przybrz…
$459,834
Zostaw prośbę
Kawalerka w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka
Tivat, Czarnogóra
Nowoczesne Studio Apartament w Boka Place, Porto Montenegro - Prime Investment Opportunity O…
$475,237
Zostaw prośbę
Kawalerka 2 pokoi w Mrcevac, Czarnogóra
Kawalerka 2 pokoi
Mrcevac, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 22 m²
Piętro 2/4
Nie przegap! To 22sqm studio z 10sqm mezzanine rzadko wraca na rynek!115.000 EUR - Podział c…
$130,960
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Mini Condos
Języki komunikacji
English, Español, Français, Italiano, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Kawalerka w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka
Tivat, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Liczba kondygnacji 3
LOKACJATen luksusowy kompleks położony jest w pobliżu Porto Montenegro, międzynarodowej szko…
$118,292
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Nowoczesny luksusowy apartament studyjny na sprzedaż w Porto Montenegro, położony w prestiżo…
$440,325
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
A luxury studio apartment for sale in the prestigious Regent Pool Club Residences, located i…
$492,469
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 27 m²
Czarnogóra. Tivat. Szczęście🌏🇲🇪Nieruchomość od dewelopera w kompleksie infrastruktury z wido…
$116,140
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Kawalerka w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka
Tivat, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 22 m²
Piętro 1/3
LOKACJAApartament ten położony jest w spokojnej okolicy Tivat, zaledwie 2,3 km od centrum mi…
$132,461
Zostaw prośbę
Kawalerka w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/6
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$528,064
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Kawalerka w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka
Tivat, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 2/5
LOKACJATen apartament znajduje się w Tivat, 1 km od centrum miasta. Do morza i plaży jest 50…
$143,552
Zostaw prośbę
Kawalerka w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka
Tivat, Czarnogóra
Nowoczesne One Bedroom Apartment in Boka Place, Porto Montenegro - Prime Investment Opportun…
$864,279
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Nowoczesne Studio Apartament w Boka Place, Porto Montenegro - Prime Investment Opportunity O…
$472,770
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 25 m²
Dokument pobytowy dla nieruchomości✅Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą …
$110,152
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Kawalerka 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Studio apartament o powierzchni 24,5 m ² w samym centrum Tivat, w dobrze znanym budynku Tech…
$146,002
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka w Radovici, Czarnogóra
Kawalerka
Radovici, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Na sprzedaż: Nowy, nieużywany apartament w prestiżowej Luštica Bay development, Tivat. Ten 4…
$361,015
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Radovici, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Radovici, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Na sprzedaż: Nowy, nieużywany apartament w prestiżowej Luštica Bay development, Tivat. Ten 4…
$359,212
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka w Radovici, Czarnogóra
Kawalerka
Radovici, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Na sprzedaż: Nowy, nieużywany apartament w prestiżowej Luštica Bay development, Tivat. Ten 4…
$361,087
Zostaw prośbę
Kawalerka w Tivat Municipality, Czarnogóra
Kawalerka
Tivat Municipality, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 1/4
LOKACJATen apartament znajduje się w miejscowości Tivat, 3 km od centrum miasta i 800m od mo…
$120,310
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
A modern luxury studio apartment for sale in Porto Montenegro, located in the prestigious Bo…
$440,325
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka w Radovici, Czarnogóra
Kawalerka
Radovici, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Na sprzedaż: Nowy, nieużywany apartament w prestiżowej Luštica Bay development, Tivat. Ten 4…
$361,920
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Luksusowy apartament na sprzedaż w prestiżowym Regent Pool Club Residences, położony w budyn…
$492,469
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka
Tivat, Czarnogóra
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Kluczowe podświetlenia Turnkey luksusowe apartamenty; wysokiej jakości wykończenia (naturaln…
$131,956
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Tivat, Czarnogóra
Kawalerka 1 pokój
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Modern Studio Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Disco…
$472,770
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka w Radovici, Czarnogóra
Kawalerka
Radovici, Czarnogóra
Powierzchnia 44 m²
Luštica Bay to twój nowy dom pod Adriatykiem, otoczony majestatycznym pięknem i spokojem.Luš…
$301,762
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe

Parametry nieruchomości w Tivat Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się