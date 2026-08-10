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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Tivat Municipality, Czarnogóra

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Tivat
5
Krasici
4
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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11 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Powierzchnia: 152 m2Sypialnie: 2Kąpiele: 2 + 1Przestrzeń garażowaPrzestronny dwupoziomowy ap…
$1,14M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Lusticka, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Lusticka, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 119 m²
Luksusowe 2- Sypialnia Duplex Apartament na sprzedaż - 119 m ² 124; Cube, KrašićiPremia dwup…
$576,707
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Agencja
Horizon Real Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Krasici, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Krasici, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Luksusowy apartament 2- Sypialnia Duplex na sprzedaż - 129,6 m ²Premia dwupoziomowy apartame…
$588,911
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Agencja
Horizon Real Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Krasici, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Krasici, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny duplex w nowej ultranowoczesnej klasie premium kompleksu mieszkaniowego na półwys…
$585,805
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Agencja
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Exclusive Duplex Apartament w Porto CzarnogóraGłówne cechy:• Przestronny dwupoziomowy duplex…
$1,44M
VAT
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Durasevici, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Durasevici, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
🌊 Pervo linii zakwaterowanie z vidom na morzuID- 599📍 Tivat, Djurashevichi📐 Plac: 85 m2 + ta…
$286,870
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Powierzchnia: 154 m2 (98 m2 + 56 m2 tarasy)Sypialnie: 2Kąpiele: 2 + 1Przestrzeń garażowaPrze…
$1,48M
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Agencja
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Krasici, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Krasici, Czarnogóra
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Luksusowe 2- Sypialnia Duplex Apartament na sprzedaż - 150,6 m ² 124; Cube, KrašićiPremia dw…
$615,062
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Agencja
Horizon Real Estate
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English
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Tivat, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Tivat, Czarnogóra
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 191 m²
Piętro 1/2
LOKACJATen dwupoziomowy apartament znajduje się w Tivat Center. Obiekt oddalony jest o 50 m …
$1,53M
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Durasevici, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Durasevici, Czarnogóra
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Odkryj idealne połączenie historii i współczesnej elegancji w tym pięknie odnowionym kamienn…
$432,890
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Apartamenty wielopoziomowe w Tivat, Czarnogóra
Apartamenty wielopoziomowe
Tivat, Czarnogóra
Powierzchnia 119 m²
Krasici, Tivat Total area: 119 sq. meters with a terrace of 27 sq. m and a private storage …
$467,984
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Parametry nieruchomości w Tivat Municipality, Czarnogóra

z garażem
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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