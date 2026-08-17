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Działki na sprzedaż w Dominikana

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11 obiektów total found
Działka w El Portillo, Dominikana
Działka
El Portillo, Dominikana
🌴 Wyjątkowy plac przy plaży - Portillo, Las TerrenasRzadka okazja, aby nabyć wyjątkowy 1,700…
$1,37M
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Działka w Las Terrenas, Dominikana
Działka
Las Terrenas, Dominikana
🌴 Plot budowlany z widokiem na morze - Las TerrenasOdkryj doskonałą okazję do zbudowania wła…
$75,000
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Działka w Jarabacoa, Dominikana
Działka
Jarabacoa, Dominikana
Powierzchnia 2 070 m²
Customized project, designed with a professional and environmentally friendly criteria, with…
$60
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Działka w Higuey, Dominikana
Działka
Higuey, Dominikana
Powierzchnia 242 m²
527 residential lots and 28 commercial lotsChoose your lot and choose your house to build, y…
$31,460
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Działka w Dominikana
Działka
Dominikana
Powierzchnia 1 060 m²
Ekskluzywny projekt górski z zaledwie 29 partii, położony w strzeżonej społeczności Mata de …
$106,011
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Działka w Dominikana
Działka
Dominikana
Cosón Village Located in the heart of Samaná, Cosón Village is a residential project that co…
$162,110
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Działka w Samana, Dominikana
Działka
Samana, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Privileged Location in Santa Barbara de Samaná is located on a hill in Monte Rojo, in the in…
$23,240
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Działka w Higuey, Dominikana
Działka
Higuey, Dominikana
Powierzchnia 891 m²
Residential Lots for Sale – Cap Cana Located within the prestigious Cap Cana Resort, these r…
$365,000
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Działka w Abreu, Dominikana
Działka
Abreu, Dominikana
Powierzchnia 594 m²
Odkryj ekskluzywną okazję nieruchomości w Abreu, Cabrera - gdzie natura spotyka się z morzem…
$71,280
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Działka w Buena Vista, Dominikana
Działka
Buena Vista, Dominikana
Powierzchnia 1 643 m²
*The land is adjacent to 11 high value villas.  *In the adjoining streets there is electric …
$114,991
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Działka w Bavaro, Dominikana
Działka
Bavaro, Dominikana
Powierzchnia 188 m²
Ceny notowane odpowiadają wyłącznie gruntom i zawierają indywidualnie nazwaną partię. Cena r…
$29,072
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