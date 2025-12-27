  1. Realting.com
  2. Dominikana
  3. Nowe domy

Nowe domy w Dominikana

Punta Cana
1
Puerto Plata
1
Sosua
1
La Altagracia
1
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Wieś domków Villas del Sol by Big Hills
Wieś domków Villas del Sol by Big Hills
Wieś domków Villas del Sol by Big Hills
Wieś domków Villas del Sol by Big Hills
Wieś domków Villas del Sol by Big Hills
Pokaż wszystko Wieś domków Villas del Sol by Big Hills
Wieś domków Villas del Sol by Big Hills
Cabarete, Dominikana
od
$140,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 145–258 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Deweloper
Big Hills DR SRL
Zostaw prośbę
Willa Punta Cana Village
Willa Punta Cana Village
Higuey, Dominikana
od
$880,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Deweloper
Homes Punta Cana
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się