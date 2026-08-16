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Domy na sprzedaż w Dominikana

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Punta Cana
51
Puerto Plata
30
La Altagracia
84
Higuey
84
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251 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Premium Premium
Willa 5 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 037 m²
🌴 Oszałamiająca willa Karaibów Just 150m od plaży - Cosón, Las TerrenasCena: 950 000 USDW pe…
$950,000
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Willa 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Premium Premium
Willa 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
⛳ Współczesny Golf Course Villa z podgrzewanym basenem - Playa Ballenas, Las TerrenasCena: 7…
$750,000
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Willa 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Premium Premium
Willa 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 955 m²
⛳ Luksusowa willa Golf- Front z podgrzewanym basenem i autonomią słoneczną - Playa Ballenas,…
$860,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
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Willa 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 588 m²
Liczba kondygnacji 2
🌊 Brand- Nowa willa z widokiem na Ocean Panoramiczny - Hoyo Cacao, Las TerrenasOdkryj tę wsp…
$650,000
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Willa w Las Terrenas, Dominikana
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Willa
Las Terrenas, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
🌊 Unique Indonesian-Inspired Sea-View Estate with Multiple Villas & Pool – Cosón, Las Terren…
$650,000
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Inwestycja w nieruchomości Punta Cana stanowi jedną z najtrudniejszych możliwości na Karaiba…
$50,000
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 485 m²
Property for Sale –Punta Cana Village Exclusive villa located in Punta Cana Village, on a co…
$950,000
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Willa 7 pokojów w Las Terrenas, Dominikana
Willa 7 pokojów
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 2 230 m²
Liczba kondygnacji 2
🌴 Wyjątkowy Colonial Estate z Tropical Park, Prywatny basen & Niezależny Guest House - Las T…
$630,000
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Willa w Dominikana
Willa
Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 558 m²
Caleton Residence community is made for families who seek to live in a place where you can h…
$1,58M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 815 m²
Meet the spectacular collection of luxury villas with spectacular spaces to enjoy and inves…
$3,10M
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Willa w Dominikana
Willa
Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Wyjątkowa wspólnota butikowa, licząca tylko 18 współczesnych willi, położona w prestiżowej, …
$264,700
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Dom w Friusa, Dominikana
Dom
Friusa, Dominikana
Niesamowity niedrogi dom z trzema sypialniami w centrum Punta Cana, 10 minut od plaży, w 8 m…
$249,900
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Willa 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
🌴 Charming Caribbean Villa – Walking Distance to Playa Bonita – Las Terrenas Price: USD 3…
$340,000
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Dom 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Dom 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 530 m²
🌴 Współczesna willa z prywatnym basenem i bungalowem - Playa Ballenas, Las TerrenasCena: 595…
$595,000
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Willa w Casa de Campo, Dominikana
Willa
Casa de Campo, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 925 m²
Amazing villa for sale located in Casa de Campo Resort in La Romana, featuring 5 spacious be…
Cena na zgłoszenie
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Dom w Sosua, Dominikana
Dom
Sosua, Dominikana
Villa Harmony to przestronny plan z 3 sypialniami, który oferuje prywatne, oddzielne sypialn…
$439,900
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 579 m²
Pre-Construction Villa for Sale – Punta Cana Village This exclusive pre-construction villa i…
$1,20M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
$8,75M
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Sosua, Dominikana
Willa
Sosua, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Resale Villa for Sale – 2 Bedrooms, Fully Furnished Fully furnished resale villa located wit…
$259,000
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Willa w Las Terrenas, Dominikana
Willa
Las Terrenas, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 270 m²
🌴 Brand- New Luxury Villa - tylko 200 m od Playa Ballenas Beach - Las TerrenasCena: 700 000 …
$700,000
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Willa 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Willa 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
🌴 Elegancka willa z prywatnym basenem w sercu Las TerrenasOdkryj tę uroczą willę idealnie us…
$220,000
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Niesamowite trzy willi Storey, w najlepszym obszarze całej Dominikany, gdzie wiele gwiazd ma…
$2,90M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Projekt Przegląd: Prywatny projekt willi w Punta Cana z 3 i 4 sypialniami z 3,5 łazienką.Szc…
$364,510
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 415 m²
This elegant villa is located in Punta Cana Village West, a prestigious gated community know…
$915,000
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Dom 2 pokoi w Higuey, Dominikana
Dom 2 pokoi
Higuey, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Inspired by the palm trees, the fresh wind that intertwines its fine leaves, the sea, and it…
$190,000
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Willa 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Willa 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
🌴 Villa Neuve 300 metrów od plaży Las Ballenas - Las TerrenasOdkryj tę uroczą, współczesną w…
$255,000
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Dom w Friusa, Dominikana
Dom
Friusa, Dominikana
$169,900
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 772 m²
Doświadcz współczesnego luksusu w Villa Alena, wyjątkowej rezydencji w prestiżowej społeczno…
$1,60M
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Willa w Higuey, Dominikana
Willa
Higuey, Dominikana
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 432 m²
DESCRIPTION Our Villa Mar y Sol offers a unique investment opportunity with beautiful modern…
$1,10M
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Willa w Dominikana
Willa
Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
An exclusive boutique community of contemporary two-story villas located within the prestigi…
$293,900
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Typy nieruchomości w Dominikana.

wille

Parametry nieruchomości w Dominikana

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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