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Mieszkania na sprzedaż w Dominikana

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Punta Cana
39
Puerto Plata
24
La Altagracia
84
Higuey
75
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208 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
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Mieszkanie 4 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
🌴 Elegant Top Floor Apartment with Sea View - Playa Popy, Las TerrenasLocated in one of the …
$265,000
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Mieszkanie 1 pokój w Guayacanes, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Guayacanes, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Aquamarine is an exclusive beachfront branded residence located in Juan Dolio, developed by …
$369,000
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Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
Położony w Golden Lakes, Cap Cana, ten ekskluzywny rozwój mieszkalny z widokiem na żeglowaln…
$297,000
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Mieszkanie 1 pokój w Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Located in Green Village, Cap Cana, this exclusive residential development consists of 59 ap…
$318,701
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Mieszkanie 1 pokój w Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
New & Modern residential project located in Las Canas, Cap Cana, Dominican Republic. It offe…
$204,066
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Mieszkanie w Sosua, Dominikana
Mieszkanie
Sosua, Dominikana
3 piętro, 3 sypialnie, 3,5 łazienki, 200 m2 konstrukcji, widok na ocean z balkonu, możliwość…
$515,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 204 m²
🌊 Luksusowy apartament w ekskluzywnej rezydencji - Playa Ballenas, Las TerrenasOdkryj ten os…
$195,000
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Mieszkanie w Sosua, Dominikana
Mieszkanie
Sosua, Dominikana
$351,000
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Mieszkanie 2 pokoi w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Higuey, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
The project combines modernity with nature-inspired finishes. A mix between bright spaces an…
$382,561
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Mieszkanie 1 pokój w Samana, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Samana, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Flat and villa project located only 400 metres and 2 minutesfrom the most exclusive beach of…
$155,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Bavaro, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Bavaro, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Located in the heart of Bavaro and a few steps from the beach, this lush and exclusive proje…
$233,025
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Mieszkanie 1 pokój w Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Restaurants, shopping centers personal care, education centers, medical care, gym, veterinar…
$199,000
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Mieszkanie w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie
Las Terrenas, Dominikana
Połączenie luksusu i ekologii, Ten rozwój plaży stawia skarby środowiska lokalnego u stóp sw…
$975,000
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w Sosua, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Sosua, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Oceanfront Residences in Kite Beach, Cabarete Boutique residential development featuring 39 …
$272,360
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Mieszkanie 2 pokoi w Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
An exclusive beachfront resort community located on the spectacular shores of Playa Cosón, L…
$363,000
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Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
The project comes as a unique opportunity to mark a before and after in one of the most para…
$238,350
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Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
It is a tourist residential complex strategically located between Avenidas Estados Unidos an…
$127,000
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Mieszkanie w San Rafael del Yuma, Dominikana
Mieszkanie
San Rafael del Yuma, Dominikana
Doświadczyć najlepszych z Dominikany mieszka w tym wspaniałym nowym condominium w Bayahíbe, …
$122,160
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Bavaro, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Bavaro, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 306 m²
Atlántida is a gated community featuring 534 apartments with 1, 2, and 3 bedrooms, designed …
$520,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 293 m²
Beautiful classic style apartment in the center of Piantini, 5 minutes from the famous Blue …
$490,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Parque de las Canas is a modern gated townhouse community located inside Vista Cana, Punta C…
$204,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Las Terrenas, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Las Terrenas, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Manuela Aparthotel is the sixth condominium development in Las Terrenas by Bigentik Construc…
$269,000
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Mieszkanie 1 pokój w Licey al Medio, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Licey al Medio, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
AltoBello Residences - Santiago, DominikanaAltobello Residences to strzeżona społeczność mie…
$151,100
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Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Palm View is a complex of apartments with hotel services and exclusive amenities which inclu…
$164,600
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Mieszkanie 3 pokoi w Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Ułatwienia i gotowe: Podłogi porcelanoweDystrybucja loft dla otwartych i niewydajnych przest…
$174,900
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Mieszkanie 2 pokoi w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Higuey, Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Luxury and nature in perfect harmony    Everything is complemented by the modern and exclusi…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie w Sosua, Dominikana
Mieszkanie
Sosua, Dominikana
$549,000
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 3 pokoi
Higuey, Dominikana
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Welcome to this stunning project, your future home in the heart of Punta Cana Village! This…
$471,600
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Mieszkanie 1 pokój w Higuey, Dominikana
Mieszkanie 1 pokój
Higuey, Dominikana
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
L 'Atelier to ekskluzywny rozwój mieszkaniowy położony w Cap Cana Village, tętniącej życiem …
$365,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Dominikana
Mieszkanie 2 pokoi
Dominikana
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Apartament typu C znajduje się w ekskluzywnym Vermare w Cap Cana Boutique Residences, w któr…
$440,000
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Typy nieruchomości w Dominikana.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Dominikana

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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