Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Wielka Brytania

Ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii wahają się od 3000 do 7000 euro za metr kwadratowy. Mieszkania, apartamenty, townhousy i domy są sprzedawane po takich stawkach. W przypadku elitarnych obiektów w centrum metropolii ceny nieruchomości na sprzedaż w Wielkiej Brytanii mogą być o 30-50% wyższe niż na rynku.