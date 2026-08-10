Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Wielka Brytania

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Często zadawane pytania dotyczące nieruchomości w Wielkiej Brytanii
Jakie są średnie ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii?
Ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii wahają się od 3000 do 7000 euro za metr kwadratowy. Mieszkania, apartamenty, townhousy i domy są sprzedawane po takich stawkach. W przypadku elitarnych obiektów w centrum metropolii ceny nieruchomości na sprzedaż w Wielkiej Brytanii mogą być o 30-50% wyższe niż na rynku.
W których miastach warto kupić nieruchomość w Anglii?
Londyn i Liverpool to najlepsze miasta do przeprowadzki na pobyt stały. Miasta te mają dobrze rozwiniętą infrastrukturę, wiele możliwości spędzania wolnego czasu i zatrudnienia.
Jakie dokumenty trzeba mieć, aby kupić nieruchomość w Wielkiej Brytanii?
Cudzoziemcy muszą mieć przy sobie paszport. Konieczne będzie również przedstawienie oświadczenia o legalności pochodzenia pieniędzy na zakup.
Czy możliwa jest sprzedaż nieruchomości w Anglii osobie niebędącej obywatelem tego kraju?
Tak, obcokrajowcy bez brytyjskiego paszportu mogą swobodnie nabywać nieruchomości. Zakup nieruchomości w Anglii jest dozwolony na takich samych prawach jak mieszkańcy kraju. Pozwala to na dalsze użytkowanie obiektu osobiście, odsprzedaż, wynajem.