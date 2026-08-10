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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Wielka Brytania

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Londyn
274
Anglia
573
Manchester
22
Tonbridge and Malling
17
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577 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Crieff, Wielka Brytania
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Mieszkanie 4 pokoi
Crieff, Wielka Brytania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 129 m²
Piętro 2/2
ELMSConnaught Terrace, Crieff, Perthshire PH7 3DJSCOTLAND* * * Dach w pełni przesunięty 2025…
$215,856
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Mieszkanie 2 pokoi w Wembley, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Wembley, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Położony w tętniącym życiem sercu północno-zachodniego Londynu, te nowoczesne 1 i 2-pokojowe…
$772,343
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Mieszkanie 2 pokoi w Londyn, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Londyn, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Poplar Riverside przynosi nowy poziom luksusu życia do East London z ekskluzywnymi apartamen…
$986,682
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Mieszkanie 4 pokoi w Londyn, Wielka Brytania
Mieszkanie 4 pokoi
Londyn, Wielka Brytania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
Położony w tętniącej życiem dzielnicy Battersea, te 1, 2 i 3-pokojowe apartamenty oferują wy…
$7,40M
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Mieszkanie 2 pokoi w Londyn, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Londyn, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Te wspaniałe apartamenty oferują najwyższą w luksusie życia, zaledwie kilka chwil od Alexand…
$960,839
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Mieszkanie 2 pokoi w Tonbridge and Malling, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Tonbridge and Malling, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Ten elegancki apartament z dwoma sypialniami obejmuje 830 stóp kwadratowych i posiada aspekt…
$772,874
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Dom 4 pokoi w Londyn, Wielka Brytania
Dom 4 pokoi
Londyn, Wielka Brytania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 452 m²
Discover the epitome of luxury living with these exquisite 4-bedroom townhouses in Fulham. N…
$7,34M
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Mieszkanie 2 pokoi w Woolwich, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Woolwich, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Ten 799 m2 (74 m2) dwupokojowy apartament jest dostępny za 705,000 funtów i łączy nowoczesny…
$950,332
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Mieszkanie 1 pokój w Reading, Wielka Brytania
Mieszkanie 1 pokój
Reading, Wielka Brytania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
To pięknie wykonane mieszkanie z 1 sypialnią na sprzedaż w Reading oferuje doskonałą równowa…
$495,013
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Mieszkanie 1 pokój w Londyn, Wielka Brytania
Mieszkanie 1 pokój
Londyn, Wielka Brytania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Doświadcz tętniącej życiem energii Camden jednocześnie ciesząc się nowoczesnym luksusem w ty…
$1,10M
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Mieszkanie 2 pokoi w Wembley, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Wembley, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
St Watkins Residential
$743,410
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Mieszkanie 4 pokoi w Ascot, Wielka Brytania
Mieszkanie 4 pokoi
Ascot, Wielka Brytania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 318 m²
Apartamenty na sprzedaż w Sunningdale są bardzo poszukiwane przez kupujących, którzy chcą po…
$4,78M
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Mieszkanie 2 pokoi w Londyn, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Londyn, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Jego stylowy apartament z dwoma sypialniami na placu Lombard jest przeznaczony do komfortowe…
$735,153
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Mieszkanie 2 pokoi w Birmingham, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Birmingham, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Odkryj kolekcję stylowych i współczesnych apartamentów w Birmingham, oferując doskonałą loka…
$484,704
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Mieszkanie 1 pokój w Londyn, Wielka Brytania
Mieszkanie 1 pokój
Londyn, Wielka Brytania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Zainwestuj w jedną z najdroższych dzielnic Londynu z tymi oszałamiającymi domami w Camden. W…
$1,11M
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Mieszkanie 3 pokoi w Londyn, Wielka Brytania
Mieszkanie 3 pokoi
Londyn, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 103 m²
Poplar Riverside oferuje idealne miejsce do życia dla rodzin, łącząc nowoczesne domy z zielo…
$1,29M
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Mieszkanie 2 pokoi w Tonbridge and Malling, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Tonbridge and Malling, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Doświadcz luksusu życia w tym 2-pokojowe mieszkanie, pochwalając 817 m kw przestrzeni z balk…
$877,948
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Mieszkanie 1 pokój w Londyn, Wielka Brytania
Mieszkanie 1 pokój
Londyn, Wielka Brytania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Doświadcz współczesnego życia w New Malden, Surrey, gdzie współczesny design spełnia urok za…
$561,186
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Mieszkanie 2 pokoi w Londyn, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Londyn, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Down Street Park
$576,441
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Mieszkanie 2 pokoi w Londyn, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Londyn, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Ciesz się najlepszym East London w Bow, z 1, 2 i 3-pokojowe apartamenty oferujące doskonałą …
$1,11M
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Mieszkanie 2 pokoi w Lowestoft, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Lowestoft, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Położony wzdłuż rewitalizowanego nabrzeża, ten wyjątkowy rozwój mieszkalny oferuje wyrafinow…
$915,528
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Mieszkanie 2 pokoi w Southampton, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Southampton, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Ten ekskluzywny nowy rozwój oferuje wyjątkową okazję do doświadczenia współczesnej rzeki żyj…
$899,358
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Mieszkanie 1 pokój w Manchester, Wielka Brytania
Mieszkanie 1 pokój
Manchester, Wielka Brytania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Cesarska Wieża
$318,036
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Mieszkanie 4 pokoi w Londyn, Wielka Brytania
Mieszkanie 4 pokoi
Londyn, Wielka Brytania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
Najlepsza w Riverside mieszka w Powerhouse, Chelsea Waterfront. Ten luksusowy rozwój, niegdy…
$16,12M
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Mieszkanie 2 pokoi w Preston, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Preston, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 59 m²
Royal Prestige Park
$258,404
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Mieszkanie 2 pokoi w Londyn, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Londyn, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
W sercu Canary Wharf ten wspaniały nowy rozwój oferuje wyjątkową możliwość posiadania luksus…
$1,46M
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Mieszkanie 2 pokoi w Londyn, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Londyn, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Wandsworth Mills oferuje wyjątkową okazję dla inwestorów chcących zabezpieczyć nieruchomość …
$1,36M
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Mieszkanie 3 pokoi w Londyn, Wielka Brytania
Mieszkanie 3 pokoi
Londyn, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
This 1,154 sq ft (107.2 m2) three-bedroom apartment, offers a luxurious and spacious living …
$3,09M
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Mieszkanie 1 pokój w Southampton, Wielka Brytania
Mieszkanie 1 pokój
Southampton, Wielka Brytania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Ten wyjątkowy, nowy rozwój położony wzdłuż brzegów Tamizy oferuje unikalną mieszankę współcz…
$732,888
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Mieszkanie 2 pokoi w Staines upon Thames, Wielka Brytania
Mieszkanie 2 pokoi
Staines upon Thames, Wielka Brytania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Położony w kwitnącym mieście Stains- upon- Tamizy, te nowoczesne domy stanowią wyjątkową oka…
$605,924
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Typy nieruchomości w Wielka Brytania.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Wielka Brytania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe

Przewodniki dotyczące zakupu nieruchomości w Wielkiej Brytanii

Nieruchomości w Wielkiej Brytanii 2025: Analiza rynku nieruchomości
Nieruchomości w Wielkiej Brytanii 2025: Analiza rynku nieruchomości
Hipoteka na Litwie, Łotwie, w Wielkiej Brytanii i Niderlandach. Szczegóły dotyczące tego, jak cudzoziemiec może kupić dom za kredyt
Hipoteka na Litwie, Łotwie, w Wielkiej Brytanii i Niderlandach. Szczegóły dotyczące tego, jak cudzoziemiec może kupić dom za kredyt

Często zadawane pytania dotyczące nieruchomości w Wielkiej Brytanii

Jakie są średnie ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii?

Ceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii wahają się od 3000 do 7000 euro za metr kwadratowy. Mieszkania, apartamenty, townhousy i domy są sprzedawane po takich stawkach. W przypadku elitarnych obiektów w centrum metropolii ceny nieruchomości na sprzedaż w Wielkiej Brytanii mogą być o 30-50% wyższe niż na rynku.

W których miastach warto kupić nieruchomość w Anglii?

Londyn i Liverpool to najlepsze miasta do przeprowadzki na pobyt stały. Miasta te mają dobrze rozwiniętą infrastrukturę, wiele możliwości spędzania wolnego czasu i zatrudnienia.

Jakie dokumenty trzeba mieć, aby kupić nieruchomość w Wielkiej Brytanii?

Cudzoziemcy muszą mieć przy sobie paszport. Konieczne będzie również przedstawienie oświadczenia o legalności pochodzenia pieniędzy na zakup.

Czy możliwa jest sprzedaż nieruchomości w Anglii osobie niebędącej obywatelem tego kraju?

Tak, obcokrajowcy bez brytyjskiego paszportu mogą swobodnie nabywać nieruchomości. Zakup nieruchomości w Anglii jest dozwolony na takich samych prawach jak mieszkańcy kraju. Pozwala to na dalsze użytkowanie obiektu osobiście, odsprzedaż, wynajem.
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