Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Wielka Brytania
  3. Mieszkania
  4. Dom

Domy na sprzedaż w Wielka Brytania

;
Londyn
3
Anglia
67
Wallingford
12
South Oxfordshire
12
Pokaż więcej
68 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Londyn, Wielka Brytania
Dom 4 pokoi
Londyn, Wielka Brytania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 452 m²
Discover the epitome of luxury living with these exquisite 4-bedroom townhouses in Fulham. N…
$7,34M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Wallingford, Wielka Brytania
Dom 4 pokoi
Wallingford, Wielka Brytania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
This exceptional 4-bedroom detached house in Wallingford offers refined modern living with f…
$1,35M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Enfield, Wielka Brytania
Dom 4 pokoi
Enfield, Wielka Brytania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
London - Trent Park, set within a historic and peaceful enclave, these luxurious homes offer…
$2,13M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom 3 pokoi w Enfield, Wielka Brytania
Dom 3 pokoi
Enfield, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
Step into a world of historic elegance with this 3-bedroom, 3-bathroom mews home for sale in…
$1,96M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Wallingford, Wielka Brytania
Dom 4 pokoi
Wallingford, Wielka Brytania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 113 m²
Ten wyjątkowy 4-pokojowy dom na sprzedaż w Wallingford jest idealnym połączeniem nowoczesneg…
$986,030
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Wallingford, Wielka Brytania
Dom 4 pokoi
Wallingford, Wielka Brytania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 142 m²
Nestled in the picturesque town of Wallingford, these beautifully designed homes combine tim…
$986,616
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Tonbridge and Malling, Wielka Brytania
Dom 5 pokojów
Tonbridge and Malling, Wielka Brytania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 258 m²
This stunning freehold 5-bedroom detached home in Hildenborough, Kent, offers an exceptional…
$1,98M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Enfield, Wielka Brytania
Dom 4 pokoi
Enfield, Wielka Brytania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 182 m²
Discover the perfect balance of elegance and practicality in this beautifully designed 4-bed…
$2,27M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Swaffham, Wielka Brytania
Dom 3 pokoi
Swaffham, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Located in a prime riverside position, this development embodies London's enduring industria…
$1,45M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Wallingford, Wielka Brytania
Dom 3 pokoi
Wallingford, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
This beautifully designed freehold 3-bedroom detached house offers spacious interiors with a…
$851,064
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Maidenhead, Wielka Brytania
Dom 5 pokojów
Maidenhead, Wielka Brytania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Exceptional 5 Bedroom Detached House in Maidenhead - Perfect for Modern Family Living Step …
$1,69M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Cranleigh, Wielka Brytania
Dom 3 pokoi
Cranleigh, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Discover a modern 3-bedroom, 2-bathroom home offering 1,296 sq ft of living space. This Sout…
$1,00M
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Tonbridge and Malling, Wielka Brytania
Dom 5 pokojów
Tonbridge and Malling, Wielka Brytania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 258 m²
Houses for sale in Hildenborough offer the perfect blend of countryside charm, modern living…
$2,02M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Hartlepool, Wielka Brytania
Szeregowiec 4 pokoi
Hartlepool, Wielka Brytania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
INWESTYCJA W OBSZARZE FREEHOLDGenerować GBP Rental Income, Build Equity i rozwijać swój port…
$159,484
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Keller Williams
Języki komunikacji
English, Türkçe
Dom 3 pokoi w Hart, Wielka Brytania
Dom 3 pokoi
Hart, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Ta kolekcja domów z jedną do pięciu sypialni w uroczej wiosce Crookham oferuje idylliczną uc…
$852,263
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Enfield, Wielka Brytania
Dom 4 pokoi
Enfield, Wielka Brytania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 221 m²
This remarkable 4-bedroom freehold mews home offers a rare chance to live within one of Lond…
$3,43M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Cranleigh, Wielka Brytania
Dom 3 pokoi
Cranleigh, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Nestled in the heart of Surrey's countryside, this beautifully designed 3-bedroom end-of-ter…
$926,982
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Enfield, Wielka Brytania
Dom 5 pokojów
Enfield, Wielka Brytania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Experience refined countryside living in this stunning 5-bedroom, 3-bathroom terraced home n…
$2,55M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Hart, Wielka Brytania
Dom 3 pokoi
Hart, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Located in the heart of the scenic Hampshire countryside, this selection of one to five-bedr…
$939,900
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Hart, Wielka Brytania
Dom 4 pokoi
Hart, Wielka Brytania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
This impressive 4-bedroom detached house for sale in Fleet offers 1,543 sq ft of beautifully…
$1,15M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Enfield, Wielka Brytania
Dom 3 pokoi
Enfield, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
Step into timeless elegance with this remarkable 3-bedroom, 3-bathroom mews-style residence …
$2,17M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Cranbrook, Wielka Brytania
Dom 4 pokoi
Cranbrook, Wielka Brytania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
This beautifully designed 4-bedroom, 2-bathroom detached home offers 1,414 sq ft of space. W…
$948,581
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Wallingford, Wielka Brytania
Dom 3 pokoi
Wallingford, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
This beautiful 3-bedroom detached house in Winterbrook Meadows perfectly combines contempora…
$779,118
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Cranleigh, Wielka Brytania
Dom 3 pokoi
Cranleigh, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Ten wspaniały hold trzypokojowy dom na tarasie w Cranleigh, Surrey, oferuje doskonałe połącz…
$852,263
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Wallingford, Wielka Brytania
Dom 3 pokoi
Wallingford, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
This freehold 3-bedroom semi-detached house combines modern design with a tranquil countrysi…
$661,963
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Tonbridge and Malling, Wielka Brytania
Dom 5 pokojów
Tonbridge and Malling, Wielka Brytania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 208 m²
This impressive 5-bedroom detached family home in Oakhill, Hildenborough, blends elegant des…
$1,82M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Southall, Wielka Brytania
Dom 3 pokoi
Southall, Wielka Brytania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 111 m²
Discover an exclusive collection of 3-bedroom townhouses for sale in Southall, offering over…
$1,15M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Wallingford, Wielka Brytania
Dom 4 pokoi
Wallingford, Wielka Brytania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Houses for sale in Wallingford are in growing demand, thanks to the town's perfect mix of hi…
$1,35M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Enfield, Wielka Brytania
Dom 4 pokoi
Enfield, Wielka Brytania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
This stunning freehold 4-bedroom semi-detached family home offers 1,768 sq. ft. of thoughtfu…
$1,99M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Cranbrook, Wielka Brytania
Dom 4 pokoi
Cranbrook, Wielka Brytania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Step into luxury with this spacious 4-bedroom, 2-bathroom detached home spanning 1,414 sq ft…
$928,517
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Wielka Brytania.

szeregowcy

Parametry nieruchomości w Wielka Brytania

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się