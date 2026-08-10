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Domy Szeregowe w Wielka Brytania

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3 obiekty total found
Szeregowiec 4 pokoi w Hartlepool, Wielka Brytania
Szeregowiec 4 pokoi
Hartlepool, Wielka Brytania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
INWESTYCJA W OBSZARZE FREEHOLDGenerować GBP Rental Income, Build Equity i rozwijać swój port…
$159,484
VAT
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Agencja
Keller Williams
Języki komunikacji
English, Türkçe
Szeregowiec 4 pokoi w Slough, Wielka Brytania
Szeregowiec 4 pokoi
Slough, Wielka Brytania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
This stunning 3-bedroom townhouse offers modern living with a spacious layout. Spread over t…
$825,930
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Szeregowiec 5 pokojów w Londyn, Wielka Brytania
Szeregowiec 5 pokojów
Londyn, Wielka Brytania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
This stunning 4-bedroom, 3-bathroom freehold townhouse offers an exceptional family home wit…
$1,50M
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