Apart hotel

Położony w malowniczej miejscowości Selyanovo, ten nowy kompleks harmonijnie łączy nowoczesny design i śródziemnomorski urok. Oferuje on wyśmienite i przytulne wakacje dla tych, którzy szukają niezrównanego luksusowego stylu życia. Podziemny hotel został zaprojektowany, aby hotelowy dom żył częścią twojego stylu życia. Kompleks obejmuje w pełni wyposażone apartamenty i penthouses. Każdy obiekt posiada elegancki i nowoczesny design, wysokiej jakości wykończenia i wspaniałe widoki na morze i okoliczne góry. Właściciele mogą korzystać ze scentralizowanego zarządzania nieruchomościami i systemu wynajmu, który pozwala im zostawić swoją nieruchomość w bezpiecznych rękach podczas ich nieobecności. Goście i mieszkańcy mają dostęp do szerokiej gamy światowej klasy udogodnień i usług, co czyni go więcej niż tylko miejscem do pobytu. Od basenu i baru na dachu do wyśmienitej restauracji, spa i siłowni. Oferuje on kawiarnię, plac zabaw i dobrze zadbany park. Główną atrakcją są plaże: wybrzeże i ruchliwa autostrada Adriatyku to tylko rzut kamieniem.



Lokalizacja:

Pierwsza linia nad morzem.

W odległości spaceru cała niezbędna infrastruktura;

Lotnisko Tivat i Porto Czarnogóra - 5 minut samochodem;

Stolica Czarnogóry Podgorica i lotnisko Podgorica - 1 godzina 40 minut samochodem.



