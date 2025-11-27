Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Czarnogóra
  3. Bar
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Bar, Czarnogóra

nieruchomości komercyjne
54
hotele
26
pomieszczenia biurowe
9
Sklep Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Sklep 61 m² w Bar, Czarnogóra
Sklep 61 m²
Bar, Czarnogóra
Powierzchnia 61 m²
Obiekt znajduje się na parterze nowego budynku mieszkalnego przy ulicy Macedońskiej.Wejście …
$185,092
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się