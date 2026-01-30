Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe z basenem w Malta

Sliema
13
Northern Region
26
Southern Region
42
Gozo Region
30
Pokaż więcej
1 obiekt total found
Szeregowiec 12 pokojów w Mosta, Malta
Szeregowiec 12 pokojów
Mosta, Malta
Pokoje 12
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
MOSTA - Uroczy dom znaków znajduje się w UCA i bardzo dość ulicy, w pobliżu udogodnień. Ten …
$1,03M
