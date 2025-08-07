Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Gozo Region
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Gozo Region, Malta

Victoria
6
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
34 obiekty total found
Szeregowiec w Kercem, Malta
Szeregowiec
Kercem, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Townhouse na sprzedaż w uroczej wiosce Kercem. Ta autentyczna nieruchomość posiada cztery pr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Munxar, Malta
Szeregowiec
Munxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowo przekształcony dom w idyllicznym mieście Munxar, Gozo znajduje się w odległości krótkie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Kercem, Malta
Szeregowiec
Kercem, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten Double fronted kamienica oferuje wiele potencjału, pochwalając przestronne wnętrza gotow…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
TekceTekce
Szeregowiec w Saint Lawrence, Malta
Szeregowiec
Saint Lawrence, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Ten piękny 5 sypialnia kamienica w osobliwym mieście San Lawrenz jest uroczy obiekt z dużą p…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Xewkija, Malta
Szeregowiec
Xewkija, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
W tym budynku znajduje się 3 sypialnie, 3 łazienki, piwnica i basen zewnętrzny
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Uroczy, nienawrócony dom mieszczący się w bardzo południowej wiosce Zebbug. Ten charakteryst…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Munxar, Malta
Szeregowiec
Munxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Położony w osobliwym mieście Munxar, w odległości krótkiej jazdy od malowniczej zatoki Xlend…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Victoria, Malta
Szeregowiec
Victoria, Malta
Sypialnie 8
Liczba łazienek 3
Piękny Townhouse z wielkim ogrodem znajduje się w sercu Victorii, w pobliżu wszystkich udogo…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Victoria, Malta
Szeregowiec
Victoria, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Ten nieprzekształcony dom w Victoria, Gozo, jest dostępny na sprzedaż. Parter ma pozwolenie …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Victoria, Malta
Szeregowiec
Victoria, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Corner Townhouse. Zbudowany w XVI wieku w centrum Victorii. Otoczony starymi uliczkami, w ba…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Fontana, Malta
Szeregowiec
Fontana, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Fonatana GOZO: Jest to kamienica, która obejmuje 3 piętra i posiada 3 sypialnie i 2 łazienki…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Fontana, Malta
Szeregowiec
Fontana, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Ten uroczy dom znajduje się tuż za Victoria Gozo, w odległości spaceru od klinik, restauracj…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Saint Lawrence, Malta
Szeregowiec
Saint Lawrence, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
SAN LAWRENZ GOZO. 70-letni Townhouse w osobliwej wiosce St. Lawrence.• Jest to 4 sypialnia u…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Xewkija, Malta
Szeregowiec
Xewkija, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
XEWKIJA GOZO: Nowy na rynku jest ten dom 423SQM. Ten zabytkowy, Townhouse, który ma wejście …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Xewkija, Malta
Szeregowiec
Xewkija, Malta
Piękny nienawrócony dom znaków w Xewkija Odkryj urok i potencjał tego oszałamiającego, nien…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Xaghra, Malta
Szeregowiec
Xaghra, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Nieprzekształcony 4 Sypialnia Townhouse znajduje się w samym sercu Victorii z odległości spa…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Nadur, Malta
Szeregowiec
Nadur, Malta
NOWOŚĆ NA RYNKU - Domy - Nadur Projekt znajduje się na obrzeżach Nadur. Każdy dom wyposażon…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Xewkija, Malta
Szeregowiec
Xewkija, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Jest to 3 sypialnia unikalny dom miasta, 3 łazienki, kuchnia i przestrzeń mieszkalna, jeden …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Victoria, Malta
Szeregowiec
Victoria, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Na sprzedaż w Victoria Gozo.•Wyjątkowy czteropoziomowy dom w formie powłoki oferuje zapieraj…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Victoria, Malta
Szeregowiec
Victoria, Malta
Sypialnie 4
Ten 4 Sypialnia Townhouse znajduje się w samym sercu Victorii z odległości spaceru od wszyst…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Victoria, Malta
Szeregowiec
Victoria, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
VICTORIA GOZO: Dom miejski Położony w samym sercu miasta ta nieruchomość jest gotowa stać si…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Haz- Zebbug Townhouse. Ten uroczy, dobrze wielkości kamienica znajduje się w samym sercu wsi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Strukturalnie dźwięk 3 sypialnia Townhouse 1 minut od nabrzeża. Wymaga modernizacji, świetna…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Qala, Malta
Szeregowiec
Qala, Malta
Sypialnie 9
Liczba łazienek 5
Ogromny dom położony w centrum Qala. Stary styl podwójny front otwiera się na fantastyczną o…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Wspaniałe możliwości rozwoju w centrum Marsalforn, Gozo. Pierwsza lokalizacja! Nie przegap t…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Fontana, Malta
Szeregowiec
Fontana, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Nieprzekształcona kamienica położona w Fontana, na obrzeżach Victorii (Rabat). Nieruchomość …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Ten uroczy dom w malowniczej miejscowości Zebbug jest doskonałą okazją dla każdego, kto chce…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Ghajnsielem, Malta
Szeregowiec
Ghajnsielem, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten dom jest zbudowany w pięknej wiosce Ghajnsielem, Gozo. Obejmuje ono: - 3 sypialnie - 1 G…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Ghajnsielem, Malta
Szeregowiec
Ghajnsielem, Malta
Na sprzedaż: Wyjątkowa szansa rozwoju w Ghajnsielem, Gozo! Położony w spokojnej i spokojnej…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Ghajnsielem, Malta
Szeregowiec
Ghajnsielem, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Stary dom w centrum Ghajnsielem składa się z parteru i pierwszego piętra - 1 pokój i łazienk…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Gozo Region, Malta

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się