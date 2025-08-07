Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Malta
  3. Senglea
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Senglea, Malta

7 obiektów total found
Szeregowiec w Senglea, Malta
Szeregowiec
Senglea, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Bardzo imponujący Townhouse w samym sercu senglea.a verywell przechowywane 5 sypialni 3 łazi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Senglea, Malta
Szeregowiec
Senglea, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Większy niż zwykle, czarujący i dobrze prezentowane Townhouse położony w UCA z tego poszukiw…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Senglea, Malta
Szeregowiec
Senglea, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Senglea (Isla) Konwersja Designer wykończenie i umeblowane TOWNHOUSEŚrodkowy dziedziniec - P…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
TekceTekce
Szeregowiec w Senglea, Malta
Szeregowiec
Senglea, Malta
Sypialnie 5
Ten wspaniały obiekt składa się z dwóch sąsiadujących domów miejskich. W jednym z domów znaj…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Senglea, Malta
Szeregowiec
Senglea, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
W pełni umeblowane przytulne Converted Townhouse znajduje się w samym sercu miasta, jego 300…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Senglea, Malta
Szeregowiec
Senglea, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Piękny nieprzekształcony dom na głównej ulicy w jednej z trzech miast.Pełna oryginalnych cec…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Senglea, Malta
Szeregowiec
Senglea, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
3-pokojowy dom w centrum Senglea. Ta właściwość ma 4 poziomy. Piwnica, Na parterze znajduje …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
