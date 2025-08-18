Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe w Central Region, Malta

38 obiektów total found
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Sliema - Double- fronted, narożny dom, nienawrócony. Powierzchnia działki 170m ², szerokość …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten piękny dom, położony w osobliwym mieście Birkirkara, oferuje doskonałą mieszankę nowocze…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
OBSZAR UCA - Nieskazitelnie, 500 mkw Town House w samym sercu Sliemy. Ten piękny dom rodzinn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Miejski dom z dwoma sypialniami z własną przestrzenią powietrzną. Obudowa składa się z sali …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Zapraszamy do tego oszałamiającego 2 sypialnie, 3 łazienka kamienica znajduje się w sught- a…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Ten nowoczesny układ oferuje połączenie luksusu i funkcjonalności z atrakcyjnymi cechami. We…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Trudne do-przyjść-przez możliwość zakupu autentycznej dwufrontowej kamienicy w Sliema zbudow…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Wysoce wykończony Townhouse, położony w tym bardzo poszukiwanym cichym miejscu w Sliema. W s…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Msida, Malta
Szeregowiec
Msida, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Dobrze utrzymane Townhouse, położony w tej cichej dzielnicy mieszkalnej w Msida. Akceptacja …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 sypialnie kamienica w doskonałej okolicy w Sliema bardzo centralne i blisko do wszystkich …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Idealny dom dla nowoczesnej rodziny, ta nowa konstrukcja oferuje przestronną kuchnię, idealn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Attard, Malta
Szeregowiec
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowo odnowiony Townhouse położony w tej bardzo poszukiwanej miejscowości Attard, centralnie …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten piękny dom w dzielnicy po południu Birkirkara jest teraz dostępny na sprzedaż. 3 przestr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nieprzekształcony dom w dobrej lokalizacji w Birkirkara, w pobliżu wszystkich udogodnień. Ko…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Ten przestronny, nowo odnowiony Townhouse jest doskonałą mieszanką nowoczesności i komfortu,…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Miejski dom położony w cichej dzielnicy mieszkalnej w Sliemie (obszar Savoy), ten przestronn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowy na rynku! Sprzedawane w cenie targowej jest ten duży nieprzekształcony Townhouse z 2 we…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten układ zapewnia doskonałą mieszankę nowoczesnego projektowania i funkcjonalności. Posiada…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Bkara - Doskonała lokalizacja bez konwersji Town House, który wymaga modernizacji, znajduje …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lija, Malta
Szeregowiec
Lija, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Jest to niezwykła okazja do posiadania projektanta w prestiżowym sercu wioski Lijas, miejsca…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Santa Venera, Malta
Szeregowiec
Santa Venera, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piękny kamienica jest sprzedawany półprzebudowany z 270m2 ogród w santa Venera. Pokoje skład…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Lija, Malta
Szeregowiec
Lija, Malta
Sypialnie 5
Cofnąć się w czasie z tego nienawróconego 18. wieku okresu kamienicy, znajduje się w uroczym…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
SLIEMA - Townshouse położony w jednym z najbardziej atrakcyjnych, dobrze położony Sliema, po…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Rzadko spotykane. Nieśmiertelnie utrzymane Townhouse wykończone do wysokich standardów wykon…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wybitny w pełni odnowiony Townhouse w Birkirkara / Balzan obszarze. Ten piękny obiekt zachow…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Nieprzekształcone Townhouse w Sliema znajduje się tuż przy Dingli Street, posiada halę wejśc…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Charming Corner Townhouse z nowoczesnymi aktualizacjami Ten tradycyjny narożnik UCA Sliema …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Saint Julians, Malta
Szeregowiec
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Unikalny, odnowiony, Townhouse położony w samym sercu St. Julian 's. Nieruchomość jest dosko…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Szukasz przytulnej i niedrogiej nieruchomości w sercu Birkirkara? Nie szukaj dalej niż ta 2 …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Birkirkara - Nieprzekształcona kamienica w bardzo centralnej lokalizacji w Birkirkara, która…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę

