Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Żejtun
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Zejtun, Malta

Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Szeregowiec w Zejtun, Malta
Szeregowiec
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Przestronne 450 m2 Townhouse w Hojny 250 m2 Back Garden i 200 m2 Build- Up Area. Odkryj pote…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zejtun, Malta
Szeregowiec
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten uroczy Townhouse / dom wiejski położony jest w spokojnych obrzeżach Zejtuna, oferując za…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zejtun, Malta
Szeregowiec
Zejtun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nieruchomość parter w UCA z ukończoną fasadą, w tym niedawno odnowiony drewniany balkon i ot…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Szeregowiec w Zejtun, Malta
Szeregowiec
Zejtun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
W samym sercu starej części Zejtuna, ten uroczy stary dom posiada mieszankę elegancji i char…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się