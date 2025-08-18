Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe w Northern Region, Malta

26 obiektów total found
Szeregowiec w Mosta, Malta
Szeregowiec
Mosta, Malta
Usytuowany na uroczej działki około 320 m2 w spokojnej Obszar UCA, ten wyjątkowy obiekt ofer…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Rabat, Malta
Szeregowiec
Rabat, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten uroczy dom w Rabacie, Malta oferuje doskonałą mieszankę nowoczesnych udogodnień i tradyc…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Rabat, Malta
Szeregowiec
Rabat, Malta
Sypialnie 4
Ten wspaniały 4 sypialnie kamienica, położony w uroczym mieście Rabat na Malcie, oferuje dos…
Cena na żądanie
Tut TravelTut Travel
Szeregowiec w Saint Pauls Bay, Malta
Szeregowiec
Saint Pauls Bay, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 sypialnie Townhouse w St Paul 's Bay. Bardzo centralne i blisko wszystkich udogodnień. Ten…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Naxxar, Malta
Szeregowiec
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
W spokojnym sercu Naxxara ten uroczy dom oferuje idealne płótno dla idealnego domu rodzinneg…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Rabat, Malta
Szeregowiec
Rabat, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Uroczy nieprzekształcony dom jest sprzedawany z pozwoleniami na planowanie, do przekształcen…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Rabat, Malta
Szeregowiec
Rabat, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Uroczy Grand Townshouse w miejskim obszarze ochrony Rabat. Nieruchomość składa się z pięknej…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Rabat, Malta
Szeregowiec
Rabat, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Ta niepowtarzalna okazja dla Townhouse w najlepszym obszarze Rabat mając mnóstwo tradycyjnyc…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Rabat, Malta
Szeregowiec
Rabat, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Nowo odnowiony do wysokich standardów pochodzi ten piękny dom w miejscowości Rabat (Malta). …
Cena na żądanie
Szeregowiec w Naxxar, Malta
Szeregowiec
Naxxar, Malta
Dom na sprzedaż w Naxxar Położony w ciszy w uroczej miejscowości Naxxar ten obiekt oferuje …
Cena na żądanie
Szeregowiec w Rabat, Malta
Szeregowiec
Rabat, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nieprzekształcony narożny dom miasta położony w rdzeniu wsi Rabat, ustawiony na 2 drogi i ci…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Rabat, Malta
Szeregowiec
Rabat, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Odkryj luksus życia w sercu Rabatu z tym ekskluzywnym domu. Kiedy wchodzisz do obiektu, jest…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Rabat, Malta
Szeregowiec
Rabat, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Townhouse w Rabat z dużym tylnym ogrodem i pełną przestrzenią powietrzną. Nieruchomość posia…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Mellieha, Malta
Szeregowiec
Mellieha, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duży Townhouse na dwóch drogach w doskonałej lokalizacji w Mellieha. Nieruchomość składa się…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Mellieha, Malta
Szeregowiec
Mellieha, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duży Townhouse, położony na 5 piętrach znajduje się w tej malowniczej miejscowości Mellieha,…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Gharghur, Malta
Szeregowiec
Gharghur, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Podwójny front, róg Townhouse położony w bardzo cichej okolicy w Gharghur. Nieruchomość skła…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Mdina, Malta
Szeregowiec
Mdina, Malta
Sypialnie 4
Ta piękna nieruchomość w zabytkowym mieście Mdina oferuje wyjątkową okazję do posiadania kaw…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Naxxar, Malta
Szeregowiec
Naxxar, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Piękny 4 sypialnia Townhouse znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Naxx…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Naxxar, Malta
Szeregowiec
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten wspaniały kamienica, położony w bardzo wysublimowanej części Naxxar, jest teraz dostępny…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Naxxar, Malta
Szeregowiec
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Tylko wymienione na sprzedaż w południe-po mieście Naxxar, ten oszałamiający 2 sypialnie, 2 …
Cena na żądanie
Szeregowiec w Rabat, Malta
Szeregowiec
Rabat, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten dom znajduje się w bardzo cichej dzielnicy mieszkalnej w Rabacie. Składa się z oddzielne…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Mellieha, Malta
Szeregowiec
Mellieha, Malta
Mellieha Townhouse nieskonwertowany na 2 drogi dobre dla rozwoju
Cena na żądanie
Szeregowiec w Rabat, Malta
Szeregowiec
Rabat, Malta
Odkryj nienawrócony 2 / 3 Sypialnia Townhouse w sercu Rabat - Ukryty Gem! Położony zaledwie…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Rabat, Malta
Szeregowiec
Rabat, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten uroczy dom w Rabat oferuje komfortowy i w pełni umeblowany salon, który jest sprzedawany…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Mellieha, Malta
Szeregowiec
Mellieha, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Townhouse w U.C.A wsi ze wzorami płytek, Każde piętro posiada dwie sypialnie i łazienkę. Ten…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Rabat, Malta
Szeregowiec
Rabat, Malta
Ten wspaniały dom na sprzedaż w Rabat (UCA) oferuje doskonałe połączenie nowoczesnego życia …
Cena na żądanie
