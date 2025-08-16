Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe w Birzebbuga, Malta

7 obiektów total found
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Dom na obrzeżach birzebbugi Ładny garaż 3 / 4 sypialnia Duża kuchnia życia prowadząca do tar…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
To urocze. Nieprzekształcony Birzebbuga kamienica znajduje się w pobliżu ładnej zatoki i ofe…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Blok dla rozwoju w Birzebbugia. 24 x 62 stopy (72 stopy łącznie z podwórzem)
Cena na żądanie
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 kondygnacja do defelacji w Birzebbugia
Cena na żądanie
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
170m kw. Townhouse znajduje się w pobliżu kościoła jest sprzedawany bez konwersji. Składa si…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 1
Townhouse w Birzebbuga dla deweloperów.•70x19 stóp•4 plus jeden obszar•zwrócenie uwagi na ła…
Cena na żądanie
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Dom w rogu potrzebuje konwersji 80 m2 powierzchni Przestrzeń powietrzna Jard Oferuje widok n…
Cena na żądanie
