Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Birkirkara
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Birkirkara, Malta

Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
16 obiektów total found
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten układ zapewnia doskonałą mieszankę nowoczesnego projektowania i funkcjonalności. Posiada…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Zapraszamy do tego oszałamiającego 2 sypialnie, 3 łazienka kamienica znajduje się w sught- a…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Idealny dom dla nowoczesnej rodziny, ta nowa konstrukcja oferuje przestronną kuchnię, idealn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Miejski dom z dwoma sypialniami z własną przestrzenią powietrzną. Obudowa składa się z sali …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Tradycyjny dom charakteru, położony w uroczej okolicy, jest doskonałą mieszanką starego-świa…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten piękny dom w dzielnicy po południu Birkirkara jest teraz dostępny na sprzedaż. 3 przestr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Bkara - Doskonała lokalizacja bez konwersji Town House, który wymaga modernizacji, znajduje …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Ten nowoczesny układ oferuje połączenie luksusu i funkcjonalności z atrakcyjnymi cechami. We…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Ten przestronny, nowo odnowiony Townhouse jest doskonałą mieszanką nowoczesności i komfortu,…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wybitny w pełni odnowiony Townhouse w Birkirkara / Balzan obszarze. Ten piękny obiekt zachow…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowy na rynku! Sprzedawane w cenie targowej jest ten duży nieprzekształcony Townhouse z 2 we…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Niemalże odnowiona kamienica położona w miejskim obszarze ochrony Birkirkara. Rzadka mieszan…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten piękny dom, położony w osobliwym mieście Birkirkara, oferuje doskonałą mieszankę nowocze…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Birkirkara - Nieprzekształcona kamienica w bardzo centralnej lokalizacji w Birkirkara, która…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nieprzekształcony dom w dobrej lokalizacji w Birkirkara, w pobliżu wszystkich udogodnień. Ko…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Szukasz przytulnej i niedrogiej nieruchomości w sercu Birkirkara? Nie szukaj dalej niż ta 2 …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się