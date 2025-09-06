Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe w Sliema, Malta

15 obiektów total found
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 sypialnie kamienica w doskonałej okolicy w Sliema bardzo centralne i blisko do wszystkich …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Charming Corner Townhouse z nowoczesnymi aktualizacjami Ten tradycyjny narożnik UCA Sliema …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Nieprzekształcone Townhouse w Sliema znajduje się tuż przy Dingli Street, posiada halę wejśc…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Sliema Converted Town House - centralne położenie - W pełni umeblowane - własny dach - podwó…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
SLIEMA - Townshouse położony w jednym z najbardziej atrakcyjnych, dobrze położony Sliema, po…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Rzadko spotykane. Nieśmiertelnie utrzymane Townhouse wykończone do wysokich standardów wykon…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
OBSZAR UCA - Nieskazitelnie, 500 mkw Town House w samym sercu Sliemy. Ten piękny dom rodzinn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 sypialnia, 3 łazienka, uroczy dom na 3 piętrach, z widokiem na 2 drogi, znajduje się w sam…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Trudne do-przyjść-przez możliwość zakupu autentycznej dwufrontowej kamienicy w Sliema zbudow…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
W jednym z najbardziej prestiżowych ulic w Sliemas, ta rzadka okazja oferuje dwufrontową kam…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wysoko przerobiony Sliema Townhouse z piękną fasadą zachowując oryginalne cechy, takie jak s…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Wysoce wykończony Townhouse, położony w tym bardzo poszukiwanym cichym miejscu w Sliema. W s…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten luksusowy przebudowany dom trzypokojowy, położony w samym sercu Sliema, jest zaledwie ki…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Miejski dom położony w cichej dzielnicy mieszkalnej w Sliemie (obszar Savoy), ten przestronn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Sliema - Double- fronted, narożny dom, nienawrócony. Powierzchnia działki 170m ², szerokość …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
