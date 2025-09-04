Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  Realting.com
  Malta
  South Eastern Region
  Mieszkania
  Szeregowiec

Domy Szeregowe w South Eastern Region, Malta

Zejtun
4
Cospicua
7
Paola
4
Senglea
7
Szeregowiec w Valletta, Malta
Szeregowiec
Valletta, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Valletta Townhouse idealne dla B n b lub wynajem inwestycji składającej się z salonu. Oddzie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zejtun, Malta
Szeregowiec
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten uroczy Townhouse / dom wiejski położony jest w spokojnych obrzeżach Zejtuna, oferując za…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Senglea, Malta
Szeregowiec
Senglea, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
W pełni umeblowane przytulne Converted Townhouse znajduje się w samym sercu miasta, jego 300…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Szeregowiec w Cospicua, Malta
Szeregowiec
Cospicua, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Bardzo dobrze zachowane Townhouse, położony w tej spokojnej dzielnicy mieszkalnej Cospicua. …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birgu, Malta
Szeregowiec
Birgu, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Szukasz uroczej i dobrze utrzymanej nieruchomości w historycznym miejscu? Nie szukaj dalej n…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Marsa, Malta
Szeregowiec
Marsa, Malta
Plac dla kamienicy znajduje się w Marsie granicy z Qormi. Potencjał do budowy nowoczesnego d…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birgu, Malta
Szeregowiec
Birgu, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Townhouse w głównym placu na 4 piętrach z miejscem na windę. Nieruchomość jest idealna zarów…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Cospicua, Malta
Szeregowiec
Cospicua, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
4-pokojowy dom w Bormla z niesamowitymi widokami. Ten obiekt składa się z kuchni / życia / j…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Paola, Malta
Szeregowiec
Paola, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ładnie wykończone Townhouse w cichej dzielnicy mieszkalnej w Paola. Zakwaterowanie składa si…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Marsa, Malta
Szeregowiec
Marsa, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwa sypialnie w Marsie. Bardzo centralne i blisko wszystkich udogodnień. Ten obiekt składa s…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Cospicua, Malta
Szeregowiec
Cospicua, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
A 2 Sypialnia Parter Maisonette w centralnej części Cospicua.Maisonette oferuje kuchnię, sie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zejtun, Malta
Szeregowiec
Zejtun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
W samym sercu starej części Zejtuna, ten uroczy stary dom posiada mieszankę elegancji i char…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zejtun, Malta
Szeregowiec
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Przestronne 450 m2 Townhouse w Hojny 250 m2 Back Garden i 200 m2 Build- Up Area. Odkryj pote…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Paola, Malta
Szeregowiec
Paola, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piękny gotowy do przeniesienia się do 3 dwuosobowej sypialni kamienica jest wielką okazjąPow…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Cospicua, Malta
Szeregowiec
Cospicua, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
5 sypialnia Townhouse w Bormla bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień. Ten obiek…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Senglea, Malta
Szeregowiec
Senglea, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Senglea (Isla) Konwersja Designer wykończenie i umeblowane TOWNHOUSEŚrodkowy dziedziniec - P…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Senglea, Malta
Szeregowiec
Senglea, Malta
Sypialnie 5
Ten wspaniały obiekt składa się z dwóch sąsiadujących domów miejskich. W jednym z domów znaj…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birgu, Malta
Szeregowiec
Birgu, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2-pokojowe kamienica w Birgu, ta nieruchomość składa się z kuchni / jadalnia, sala droga z s…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Marsa, Malta
Szeregowiec
Marsa, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duży Townhouse w doskonałej lokalizacji w Marsie o powierzchni około 178 mkw. Idealny równie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Cospicua, Malta
Szeregowiec
Cospicua, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Ten niedawno przebudowany dom posiada cztery sypialnie i dwie łazienki. Na poziomie gruntu z…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Paola, Malta
Szeregowiec
Paola, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Uroczy Townhouse w sercu Paoli. Otoczony wszystkimi udogodnieniami. Po wejściu duży korytarz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zabbar, Malta
Szeregowiec
Zabbar, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Na sprzedaż w Haz- Zabbar•Dla osób poszukujących luksusowych domów z przestronnymi ogrodami,…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Floriana, Malta
Szeregowiec
Floriana, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Dom w Floriana z widokiem na trzy miasta i Grand Harbour, można przekształcić w piękny hotel…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Marsa, Malta
Szeregowiec
Marsa, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Townhouse na sprzedaż w Marsie. Ta nieruchomość znajduje się w centrum miasta również w pobl…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Tarxien, Malta
Szeregowiec
Tarxien, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Ten niedawno odnowiony z muszli Townhouse znajduje się w cichej okolicy Tarxien, w pobliżu w…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Marsa, Malta
Szeregowiec
Marsa, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten wspaniały dom położony w spokojnej miejscowości Marsa oferuje nie tylko spokojne środowi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Senglea, Malta
Szeregowiec
Senglea, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Piękny nieprzekształcony dom na głównej ulicy w jednej z trzech miast.Pełna oryginalnych cec…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Marsa, Malta
Szeregowiec
Marsa, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Marsa Townhouse... Nieruchomość składa się z powitalnego formalnego salonu z otwartym planem…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Marsa, Malta
Szeregowiec
Marsa, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
3 sypialnia Townhouse w Marsa, bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień. Ten obiek…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Cospicua, Malta
Szeregowiec
Cospicua, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Cottonera w 3 miastach w Cospicua, Wielki Townhouse z autorytetem planowania dla 4 sypialni …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę

