Domy Szeregowe w Southern Region, Malta

Szeregowiec w Hamrun, Malta
Szeregowiec
Hamrun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Ta niesamowita nieruchomość rozłożona na 3 piętra z własną przestrzenią powietrzną około 135…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Qormi, Malta
Szeregowiec
Qormi, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Masionette parter z dostępem do dachu części, aby być idealnie przekształcone w duże biuro z…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
170m kw. Townhouse znajduje się w pobliżu kościoła jest sprzedawany bez konwersji. Składa si…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Hamrun, Malta
Szeregowiec
Hamrun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Urocze Townhouse w pierwszej lokalizacji Położony w spokojnej alejce, ale zaledwie kilka kr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Hamrun, Malta
Szeregowiec
Hamrun, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten dom w Hamrun to idealna okazja. Z 1 sypialnią i 1 łazienką, jest idealny dla par, małych…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 kondygnacja do defelacji w Birzebbugia
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 1
Townhouse w Birzebbuga dla deweloperów.•70x19 stóp•4 plus jeden obszar•zwrócenie uwagi na ła…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 sypialnia Townhouse w Zebbug bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień. Overlooki…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Luqa, Malta
Szeregowiec
Luqa, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 sypialnie Town House położony w samym sercu Luqa, Malta. Ciepła i przytulna atmosfera z du…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Qormi, Malta
Szeregowiec
Qormi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Kącik kamienica w Qormi bardzo centrum i blisko do wszystkich udogodnień, ta nieruchomość sk…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Qormi, Malta
Szeregowiec
Qormi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piękny dom położony w samym sercu dzielnicy Qormi San Bastjan. Powierzchnia parteru składa s…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Hamrun, Malta
Szeregowiec
Hamrun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony minut od wszystkich udogodnień Nieruchomość jest obecnie nieprzekształcona i ma pot…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Mqabba, Malta
Szeregowiec
Mqabba, Malta
Ten przestronny nieprzekształcony dom położony w uroczym mieście Mqabba w obszarze UCA jest …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Dom w rogu potrzebuje konwersji 80 m2 powierzchni Przestrzeń powietrzna Jard Oferuje widok n…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Safi, Malta
Szeregowiec
Safi, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Szukasz niedrogiej, ale czarującej nieruchomości? Nie patrz dalej! Ta 1 sypialnia z możliwoś…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Qormi, Malta
Szeregowiec
Qormi, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Ten wykwintny 5 sypialnia, 2 łazienka kamienica to wspaniałe połączenie tradycyjnego uroku i…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Hamrun, Malta
Szeregowiec
Hamrun, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Przestronny Townhouse położony w cichej dzielnicy mieszkalnej Hamrun. Zakwaterowanie składa …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Qormi, Malta
Szeregowiec
Qormi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
2 sypialnie bez przekonwertowania Townhouse położony w samym sercu Qormi. Nieruchomość do sp…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Hamrun, Malta
Szeregowiec
Hamrun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duże 3 dwupoziomowy Townhouse położony w tradycyjnej centralnej części Malty około 15 minut …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Birzebbuga, Malta
Szeregowiec
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
To urocze. Nieprzekształcony Birzebbuga kamienica znajduje się w pobliżu ładnej zatoki i ofe…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Qormi, Malta
Szeregowiec
Qormi, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
4 Sypialnie nieskonwertowane jeszcze bardzo strukturalnie dźwiękowe kamienica w centrum Qorm…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Qormi, Malta
Szeregowiec
Qormi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nieprzekształcony, róg Townhouse, położony w cichej dzielnicy mieszkalnej w Qormi. Nieruchom…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Hamrun, Malta
Szeregowiec
Hamrun, Malta
Ten narożny kamienica, położony w Santa Venera, oferuje komfortowe miejsce do życia z dwoma …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Ghaxaq, Malta
Szeregowiec
Ghaxaq, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Kącik Townhouse w UCA Area w Ghaxaq, Ta nieruchomość składa się z sali wejściowej, oddzielne…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Hamrun, Malta
Szeregowiec
Hamrun, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
4 sypialnie w Hamrun. Obiekt ten składa się z 10 pokoi, w tym 2 łazienki, małej toalety na d…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Qormi, Malta
Szeregowiec
Qormi, Malta
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Wyjątkowe 18th-Century Townshouse Luksusowe Regored Residence lub Boutique Hotel Rzadka oka…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Qormi, Malta
Szeregowiec
Qormi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wysoko odrestaurowane 3 sypialnie Townhouse w Qormi, bardzo centralne i blisko do wszystkich…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Qormi, Malta
Szeregowiec
Qormi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Stary duży, nieprzekształcony Townhouse położony w bardzo cichej okolicy w rdzeniu wsi Qormi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Siggiewi, Malta
Szeregowiec
Siggiewi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Doświadcz luksusowego życia w tym uroczym Siggiewi (UCA) kamienicy, położony na prime dwufro…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Siggiewi, Malta
Szeregowiec
Siggiewi, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
SIGGIEWI Jeden w rodzaju, nieprzekształcony Townhouse położony w bardzo spokojnej okolicy te…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę

