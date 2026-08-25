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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Birkirkara, Malta

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mieszkania
103
domy
27
130 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Masywny nieprzekształcony duży dom charakteru w B 'Kara z przestrzenią powietrzną i możliwoś…
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Mieszkanie w Birkirkara, Malta
Mieszkanie
Birkirkara, Malta
Na sprzedaż Birkirkara (obszar Balzan) Wybór większych niż zwykle jednostek mieszkalnych sta…
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Mieszkanie 1 pokój w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1 sypialnia Maisonette w Birkirkara z własną przestrzenią powietrzną. Dla rozwoju dla dodatk…
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DD CO DEDD CO DE
Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Townhouse for Sale Freehold Uroczy 2-sypialnia, 2-łazienka darmowy dom oferuje doskonałą mi…
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Mieszkanie 1 pokój w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Blok 3 jednostek z windą do wszystkich pięter. Apartament na trzecim (górnym piętrze) posiad…
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Mieszkanie w Birkirkara, Malta
Mieszkanie
Birkirkara, Malta
NA
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Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 Sypialnia Penthouse dostępny, znajduje się w tej cichej dzielnicy mieszkalnej w Birkirkara…
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Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Birkirkara 3-pokojowe mieszkanie jest sprzedawane wykończone bez drzwi i łazienek. Dostępne …
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Mieszkanie w Birkirkara, Malta
Mieszkanie
Birkirkara, Malta
Nowoczesny apartament w Birkirkara Freehold Położony w bardzo sought-after obszarze Birkirk…
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Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Ta nieruchomość jest przestronnym penthouse z jedną sypialnią w Birkirkara, obecnie skonfigu…
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Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Penthouse in the seek area of B 'Kara (near to Mriehel). Będą sprzedawane wysoko wykończone …
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Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wybór 3 sypialnie Maisonettes, znajduje się w tym prime są w Birkirkara, sprzedawane na plan…
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Mieszkanie 2 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piękny dwupoziomowy penthouse położony w dzielnicy po południu Birkirkara, oferujący nowocze…
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Dom w Birkirkara, Malta
Dom
Birkirkara, Malta
Wyjątkowy obiekt położony w jednym z najbardziej znanych obszarów Birkirkaras, oferujący wie…
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Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Półwyselekcjonowany dwupoziomowy apartament z prywatną przestrzenią powietrzną. Duży umeblow…
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Mieszkanie w Birkirkara, Malta
Mieszkanie
Birkirkara, Malta
NA
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Mieszkanie w Birkirkara, Malta
Mieszkanie
Birkirkara, Malta
Smart Investment Opportunity 1-Sypialnia Apartament w Prime Birkirkara Lokalizacja Położony…
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Mieszkanie 1 pokój w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Ten nowoczesny dwupoziomowy apartament oferuje około 96m2 powierzchni wewnętrznej i 12m2 pow…
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Dom 2 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 2 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Nowo wybudowany Terraced House o 112m2 wewnętrzny i 27.44m2 zewnętrzny. Składa się z 2 Sypia…
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Mieszkanie 2 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Odkryj ten przestronny apartament 2-sypialnia, 2-łazienka na planie znajduje się w samym ser…
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Dom 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowoczesny i dobrze prezentowany terraced dom położony w cichej dzielnicy mieszkalnej Birkir…
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Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Przedstawiamy olśniewającą samotną Maisonette w Birkirkara, zachwycającą luksusową cechą i d…
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Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten wspaniały Penthouse w Birkirkara to marzenie dla każdego, kto szuka luksusowego życia. O…
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Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Bardzo jasny apartament z trzema sypialniami położony na drugim piętrze, częściowo z dachu. …
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Mieszkanie 1 pokój w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Wybór 1 i 2 pokojowe apartamenty, znajduje się w tym prime są w Birkirkara, sprzedawane na p…
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Dom 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
W tętniącym życiem centrum chronionej przez Birkirkara strefy UCA, ten darmowy dom znaków zo…
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Mieszkanie w Birkirkara, Malta
Mieszkanie
Birkirkara, Malta
Liczba łazienek 2
Rzadka okazja w Birkirkara, aby uzyskać większy niż zwykle trzy sypialnie maisonette podłogi…
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Mieszkanie 1 pokój w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piękny apartament z 2 sypialniami, 2 łazienki i duży salon. Sprzedać zgodnie z planem
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Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten Parter Maisonette składa się z sali wejściowej, która prowadzi do salonu / salonu, łazie…
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Szeregowiec w Birkirkara, Malta
Szeregowiec
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Znajduje się w wybitnym miejscu, w tym domu znajduje się przytulna hala wejściowa, kuchnia, …
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