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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w San Gwann, Malta

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mieszkania
45
domy
8
53 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Pięknie urządzone 2 sypialnie, 2 łazienkowe mieszkanie położone w dzielnicy po południu San …
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Willa w San Gwann, Malta
Willa
San Gwann, Malta
Sypialnie 14
Liczba łazienek 3
Wybitny w pełni oddzielony VILLA prawdziwej doskonałości, oferujący wielki design, rozmiar i…
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Dom 4 pokoi w San Gwann, Malta
Dom 4 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Odkryj luksus mieszkający w najlepszym miejscu z naszej pięknej nowej willi, gotowy w formie…
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Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Doświadcz idealnej równowagi luksusu i wygody w tym oszałamiającym apartamencie na 5 piętrze…
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Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten nowy rozwój obejmuje wybór jednostek 2 i 3 sypialnie, każdy o powierzchni około 160m2 i …
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Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Przestronne i dobrze zaprojektowane dwupokojowe, dwułazienkowe mieszkanie oferowane na plani…
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Mieszkanie 3 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duplex Samotny Maisonette Przyjazny układ wejścia i posiadania oddzielnej kuchni i pomieszc…
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Mieszkanie 3 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Lovely 4 Sypialnia na pierwszym piętrze maisonette znajduje się w cichej dzielnicy mieszkaln…
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Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Mieszkanie na parterze w ładnej okolicy Mensija w San Gwann. Składa się z dużego planu otwar…
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Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Doświadcz idealnej równowagi luksusu i wygody w tym oszałamiającym 4 piętrze 2-pokojowe mies…
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Mieszkanie 3 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Odkryj rzadką okazję, aby posiadać ten wspaniały dwupoziomowy penthouse, położony w prestiżo…
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Willa w San Gwann, Malta
Willa
San Gwann, Malta
Ta wyjątkowa willa znajduje się w południowej części Ogrodów Monterosa i jest oferowana na e…
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Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 pokojowe mieszkanie, wykończone i umeblowane. Możliwość przedłużenia tego mieszkania. Nieu…
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Mieszkanie 1 pokój w San Gwann, Malta
Mieszkanie 1 pokój
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
W pełni umeblowany, nowoczesny apartament z 1 sypialnią na sprzedaż w San Gwann, dobrze utrz…
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Mieszkanie 1 pokój w San Gwann, Malta
Mieszkanie 1 pokój
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
One Bedroom Apartment for Sale in San Gwann Shell Form and freehold Położony w dzielnicy mi…
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Penthouse w San Gwann, Malta
Penthouse
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy 2 sypialnia Penthouse położony w bardzo spokojnej, ale centralnej części San Gwann. Tyl…
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Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wybór apartamentów w bardzo dobrej okolicy w San Gwann. Zakwaterowanie składa się z otwartej…
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Penthouse w San Gwann, Malta
Penthouse
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Przedstawiam oszałamiający 5-jednostkowy rozwój w San Gwann! Korzystaj z niezakłóconej wsi O…
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Mieszkanie 1 pokój w San Gwann, Malta
Mieszkanie 1 pokój
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Wybór studio apartamentów w San Gwann jest oferowany na sprzedaż w bardzo centralnej i wygod…
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Mieszkanie 1 pokój w San Gwann, Malta
Mieszkanie 1 pokój
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
To rzadka okazja na zdobycie muszli w San Gwann. Ta dobrze proporcjonalna właściwość oferuje…
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Dom 4 pokoi w San Gwann, Malta
Dom 4 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 475 m²
$1,14M
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Mieszkanie 3 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Ten dobrze wyznaczony obiekt w samym sercu San Gwann oferuje wyjątkowy komfort i wygodę, poł…
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Penthouse w San Gwann, Malta
Penthouse
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Nowy projekt bloku penthouse, który zostanie ukończony w 2025 roku jest sprzedawany Wykończo…
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Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Położony w cichej dzielnicy mieszkalnej San Gwann, ten dobrze zaplanowany apartament jest of…
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Mieszkanie 3 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Apartament 1 - 1 piętro - 3 sypialnie (główny z łazienką). Kolejna łazienka i przestronne ży…
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Penthouse w San Gwann, Malta
Penthouse
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Penthouse, położony w tej cichej dzielnicy mieszkalnej w San Gwann. Zakwaterowanie składa si…
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Mieszkanie 1 pokój w San Gwann, Malta
Mieszkanie 1 pokój
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1 pokojowe mieszkanie w Kappara, ta nieruchomość składa się z otwartej kuchni planu / życia …
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Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 sypialnie apartament główny z łazienką Apartament jest w układzie otwarty plan kuchnia jad…
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Mieszkanie 2 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy Rozwój - Przestronny 2 Sypialnia Apartament znajduje się w dobrej okolicy w San Gwann. …
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Mieszkanie 1 pokój w San Gwann, Malta
Mieszkanie 1 pokój
San Gwann, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Jeden apartament BEDROOMED rozpoczynający się od 192,000 euro - nowy, wysoko wykończony blok…
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