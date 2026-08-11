Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Naxxar
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Naxxar, Malta

;
mieszkania
51
domy
28
79 obiektów total found
Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Ten wyjątkowy 3-sypialnia, 4-łazienka Penthouse w prestiżowym San Pawl tat- Targa oferuje do…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Naxxar, Malta
Mieszkanie
Naxxar, Malta
Profesjonalnie prezentowany Apartament położony w Naxxar jest teraz dostępny jako nieruchomo…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Naxxar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Naxxar nowy rozwój w ekskluzywnym kompleksie. Ta nowoczesna rezydencja oferuje wybór pięknie…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Naxxar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Ten wyjątkowy 3-sypialnia, 4-łazienkowe mieszkanie w prestiżowym San Pawl tat- Targa oferuje…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Szeregowiec 10 pokojów w Naxxar, Malta
Szeregowiec 10 pokojów
Naxxar, Malta
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 3
Naxxar - Uroczy Townshouse w pożądanym obszarze UCA wsi, oferuje doskonałą mieszankę komfort…
$843,928
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Naxxar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Atrakcyjna do sprzedaży nieruchomość w pożądanym obszarze Naxxar jasny, współczesny Maisonet…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Pięknie urządzone 2 sypialnie, 2 apartamenty łazienkowe położone w południowo-po obszarze Na…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Rzadka okazja do nabycia willi Semi Detached, oferowanej w formie powłoki, idealna dla nabyw…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Naxxar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Atrakcyjny na sprzedaż nieruchomości w pożądanym obszarze Naxxar jasny, nowoczesny Apartamen…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
A New Standard of Modern Living: dwie ekskluzywne luksusowe wille, z myślą o nowoczesnej arc…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Naxxar, Malta
Mieszkanie
Naxxar, Malta
Targa Square to jeden z najnowszych projektów na Malcie w ramach Specjalnego Obszaru Wyznacz…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Duży w pełni oddzielony willa bungalow 3000sqm z otaczającym dojrzały ogród duży basen i pok…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Naxxar, Malta
Szeregowiec
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Uroczy dom w Naxxar, położony w bardzo sought- after obszarze w odległości spaceru od wszyst…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Naxxar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wybór apartamentów, o powierzchni ok. 121m2, położony w tym bardzo poszukiwanym obszarze Nax…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten elegancki apartament oferuje komfortowy i wygodny styl życia. Z jedną sypialnią i jedną …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Luksusowy apartament 3 sypialnia z basenem Tas- Salini, Naxxar Cena: 1050 000 (w tym części …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
? Możliwość nabycia jasne i przestronne 2 sypialnie i 2 łazienka penthouse znajduje się w je…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Naxxar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowy na rynku, 1 piętro większe niż zwykle trzy sypialnie apartament o wymiarach 140 m2 wewn…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Naxxar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Urocze i przestronne 150m kw. apartament bezpłatny położony w samym sercu Naxxar. Zbudowany…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Niezwykle przechowywane Villa w tej prestiżowej okolicy San Pawl tat- Targa. Nieruchomość sk…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Naxxar - Penthouse UCA. 3 sypialnie. Widok z przodu kościoła / z tyłu otwarte widoki Mdina. …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Naxxar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Atrakcyjny na sprzedaż nieruchomości w pożądanym obszarze Naxxar jasny, nowoczesny Apartamen…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Naxxar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
NAXXAR Maisonette znajduje się w tej cichej dzielnicy mieszkalnej, ciesząc się fantastyczne …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 12 pokojów w Naxxar, Malta
Willa 12 pokojów
Naxxar, Malta
Pokoje 12
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj nowoczesny luksus w tej wykwintnej, półoddzielnej willi położonej w wysoce pożądanej …
$2,09M
Zostaw prośbę
Willa w Naxxar, Malta
Willa
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Te dwie wyjątkowe wille znajdują się w bardzo wysublimowanej części San Pawl Tat- Targa, co …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy blok, w tym mejsonetki, apartamenty i penthouse, w okolicy poszukiwanej w Naxxar. Bardz…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Położony w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Birguma, ten nowy apartament 2 sypialnia stanowi …
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Naxxar, Malta
Dom 4 pokoi
Naxxar, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Specyficznie przeliczane Dom charakteru znajduje się w tym bardzo poszukiwanym obszarze Naxx…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Naxxar, Malta
Dom 3 pokoi
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
NAXXAR - Nieprzekształcony dom charakteru znajduje się krok od głównego kościoła. Składa się…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa w Bahar ic Caghaq, Malta
Willa
Bahar ic Caghaq, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Odkryj niezrównany luksus w tej wspaniałej willi położony w prestiżowej dzielnicy Bahar Ic C…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się