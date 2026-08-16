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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gozo Region, Malta

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Victoria
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450 obiektów total found
Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten wyjątkowy obiekt położony jest w spokojnej okolicy, ale dogodnie blisko codziennych udog…
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Mieszkanie 3 pokoi w Xewkija, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Xewkija, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
XEWKIJA APARTAMENTY Z POULĄ KOMUNIKACYJNĄ Ekscytujący nowy rozwój mieszkalny w Xewkija oferu…
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Mieszkanie 2 pokoi w Nadur, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Nadur, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Położony w spokojnej wiosce Nadur, projekt ten oferuje doskonałą mieszankę naturalnego piękn…
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Mieszkanie 2 pokoi w Zebbug, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Charming Modern Living in One of Zebbugs W sercu jednej z najbogatszych i najbardziej tętni…
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Dom 2 pokoi w Xaghra, Malta
Dom 2 pokoi
Xaghra, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy dom TARACED jest sprzedawany na planie i w formie powłoki z widokiem na dolinę z tarasu…
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Willa w Gharb, Malta
Willa
Gharb, Malta
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Ten wyjątkowy 6-pokojowy, 6-łazienkowy VILLA do wynajęcia w Gharb jest wykończony elegancki …
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Xaghra, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Xaghra, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Rzadko możliwość zakupu w pełni umeblowane mieszkanie na sprzedaż przez właściciela w centru…
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Dom 4 pokoi w Kercem, Malta
Dom 4 pokoi
Kercem, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Czteropokojowy dom znaków znajduje się w Kercem. Ta właściwość charakteryzuje się typowymi c…
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Dom 2 pokoi w Xaghra, Malta
Dom 2 pokoi
Xaghra, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy 260m kw. dom TARACED jest sprzedawany na planie i w formie powłoki z widokiem na dolinę…
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Mieszkanie 1 pokój w Zebbug, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Zebbug, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
MARSALFORN MAISONETTE: Doskonała okazja, aby nabyć tę dobrze zaprojektowaną, jednopokojową m…
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Mieszkanie 3 pokoi w Zebbug, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Przestronny apartament 2nd- Floor w Marsalforn, Gozo Cena: 297000 Położony zaledwie kilka k…
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Mieszkanie 2 pokoi w Xewkija, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Xewkija, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Przestronne 2-Sypialnia Maisonette na sprzedaż Xewkija, Gozo Położony w uroczej miejscowośc…
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Mieszkanie 2 pokoi w Qala, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Qala, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten wspaniały (rodzaj nieruchomości), położony w uroczej miejscowości Qala, oferuje idealne …
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Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Wspaniałe możliwości rozwoju w centrum Marsalforn, Gozo. Pierwsza lokalizacja! Nie przegap t…
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Mieszkanie 3 pokoi w Sannat, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Sannat, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowy na rynku jest to mieszkanie na pierwszym piętrze znajduje się na obrzeżach malowniczej …
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Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
NOWY RYNEK w Marsalforn Projekt znajduje się na obrzeżach Marsalforn. Rozproszone na 7 pięt…
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Penthouse w Munxar, Malta
Penthouse
Munxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Na sprzedaż 2 Sypialnia Penthouse w Xlendi, Gozo Jasny i przestronne 2-sypialnia, 2-łazienka…
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Dom 3 pokoi w Xaghra, Malta
Dom 3 pokoi
Xaghra, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
* Wspaniały Terraced House w Victoria, Gozo * Witaj w swoim wymarzonym domu w sercu Victori…
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Dom 3 pokoi w Zebbug, Malta
Dom 3 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Ten wyjątkowy, architektoniczny dom z charakterem w Haz- Zebbug został przerobiony na perfek…
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Szeregowiec w Ghajnsielem, Malta
Szeregowiec
Ghajnsielem, Malta
Na sprzedaż: Wyjątkowa szansa rozwoju w Ghajnsielem, Gozo! Położony w spokojnej i spokojnej…
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Mieszkanie 3 pokoi w Munxar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Munxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Apartament w Xlendi, Gozo - Komfortowy i dobrze zaplanowany apartament 3-sypialnia, 2-łazien…
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Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Duże Townhouse w sercu Zebbug (UCA Area) True Gem z niekończącym się potencjałem! Położony …
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Mieszkanie 2 pokoi w Qala, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Qala, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Położony w nowym rozwoju w południowo-po miejscowości Qala, Gozo, to 2-sypialnia, 1-łazienka…
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Mieszkanie 2 pokoi w Xaghra, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Xaghra, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Jest to przykład kilku dostępnych obecnie APARTAMENTÓW, z cenami od 213 000 do 222 000. Więk…
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Penthouse w Xaghra, Malta
Penthouse
Xaghra, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
SPRZEDAŻ NA PLAN JEST TO 3 PENTHOUSE PÓŹNIEJ W Sercu GOZO ZACHĘCAJĄCY WIELKI CITADELA120 SQM…
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Szeregowiec w Xaghra, Malta
Szeregowiec
Xaghra, Malta
Sypialnie 3
WIKTORIA TOWNHOUSE: DOM DRUGI Ten atrakcyjny dom w Victoria, Gozo oferuje hojny i dobrze zap…
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Dom 3 pokoi w Zebbug, Malta
Dom 3 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Piękny dom położony na obrzeżach Zebbug i cieszyć się całkowitą prywatnością. Ta unikalna ni…
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Dom w Zebbug, Malta
Dom
Zebbug, Malta
ZEBBUG Rzadka okazja do renowacji w okolicy po południu, ta nieruchomość jest idealnym proje…
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Penthouse w Xewkija, Malta
Penthouse
Xewkija, Malta
Sypialnie 2
Na sprzedaż Penthouse w Xewkija, Gozo Odkryj wyjątkowe mieszkanie na świeżym powietrzu z tym…
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Mieszkanie 3 pokoi w Ghajnsielem, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Ghajnsielem, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Na sprzedaż Ghajnsielem Przestronne 3 Sypialnia Apartament Przejdź do nowoczesnego komfortu…
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Typy nieruchomości w Gozo Region.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Gozo Region, Malta

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