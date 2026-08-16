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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w South Eastern Region, Malta

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Valletta
16
Marsascala
121
Fgura
73
Zabbar
72
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521 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Marsascala, Malta
Mieszkanie 4 pokoi
Marsascala, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Marsascala Przestronne 4-Sypialnia Apartament w Bella Vista. Nowy na rynku! Przestronny apar…
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Szeregowiec w Zejtun, Malta
Szeregowiec
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 sypialnia Townhouse w Zejtun, bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień. Obiekt s…
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Dom 3 pokoi w Zabbar, Malta
Dom 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Przedstawiam niezwykły dwoisty dom w Zabbar! Ten designer- wykończony skarb, częściowo umebl…
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Szeregowiec w Paola, Malta
Szeregowiec
Paola, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w spokojnej dzielnicy mieszkalnej, ten uroczy dom Paola oferuje praktyczny układ z …
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Szeregowiec w Senglea, Malta
Szeregowiec
Senglea, Malta
Rzadki żel w sercu Senglea Krok do ponadczasowego uroku z tego pięknego dwulicowego domu, sk…
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Mieszkanie 2 pokoi w Fgura, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Fgura, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wprowadzenie nowego zabudowy mieszkaniowej w Fgurze z wyborem elegancko zaprojektowanych apa…
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Wybór nowo wybudowanych i luksusowo wykończonych apartamentów znajduje się w miłej okolicy Z…
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Dom 3 pokoi w Tarxien, Malta
Dom 3 pokoi
Tarxien, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Atrakcyjny Konwertowany Dom Charakter w Tarxien jest prezentowany jako na sprzedaż, oferując…
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Penthouse w Marsascala, Malta
Penthouse
Marsascala, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwupoziomowy apartament z dwoma sypialniami jest już gotowy. Przy wejściu jeden jest witany …
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Mieszkanie 2 pokoi w Fgura, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Fgura, Malta
Sypialnie 2
Wybór maisonette 2 sypialnie z dużym podwórzem, oferowana jest wykończona z wyłączeniem łazi…
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Mieszkanie 3 pokoi w Paola, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Na sprzedaż nieruchomość: masywna maisonette parter łącząca hojny salon z doskonałymi funkcj…
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Penthouse w Marsascala, Malta
Penthouse
Marsascala, Malta
Sypialnie 3
Ten pięknie zaprojektowany apartament z trzema sypialniami oferuje nowoczesny luksus, przest…
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Szeregowiec w Kalkara, Malta
Szeregowiec
Kalkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Położony w cichym sercu Kalkary, ta tradycyjna kamienica zajmuje 65m ² działkę w miejskim ob…
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Mieszkanie 3 pokoi w Fgura, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Fgura, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
duży starszy typ maisonette ma 3 sypialnie 2 sypialnie
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Szeregowiec w Kalkara, Malta
Szeregowiec
Kalkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w niezwykle spokojnej i spokojnej części Kalkary, ten wyróżniający się obiekt zajmu…
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Dom 4 pokoi w Xghajra, Malta
Dom 4 pokoi
Xghajra, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Ten pięknie utrzymany dom terraced freehold w cichej dzielnicy mieszkalnej Xghajra oferuje d…
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Mieszkanie w Xghajra, Malta
Mieszkanie
Xghajra, Malta
Sześć apartamentów w nowym bloku w Xghajra. Właściwości te obejmują 2 lub 3 sypialnie, 1 lub…
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Mieszkanie 3 pokoi w Fgura, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Fgura, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 Sypialnia Podłoga Maisonette w Fgura, bardzo centralne i blisko wszystkich udogodnień. Nie…
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Penthouse w Tarxien, Malta
Penthouse
Tarxien, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Tarxien Przewodniczący A z kolekcji 34 nowoczesnych domów w Tarxien z jedną, dwoma i trzema…
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Penthouse w Fgura, Malta
Penthouse
Fgura, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten pięknie prezentowany apartament z dwoma sypialniami oferuje doskonałą równowagę komfortu…
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Mieszkanie 2 pokoi w Zejtun, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zejtun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Świetna okazja dla pierwszych kupców. Shell tworzą mieszkanie na drugim piętrze w bardzo cic…
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Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Zabbar penthouse posiada otwarty plan kuchnia, mieszkanie, jadalnia, 2 sypialnie, główny z ł…
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Szeregowiec w Xghajra, Malta
Szeregowiec
Xghajra, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Znajduje się w spokojnej nadmorskiej miejscowości Xghajra, ten charakterystyczny kamienica s…
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Dom 4 pokoi w Paola, Malta
Dom 4 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Paola One-of-a-Kind Nieskonwertowana nieruchomość w obszarze widocznym Wyjątkowa okazja do …
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Mieszkanie 3 pokoi w Zabbar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wysoce wykończony Ground Floor Maisonette, położony w cichej okolicy w Zabbar. Zakwaterowani…
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Szeregowiec w Zejtun, Malta
Szeregowiec
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Przestronne 450 m2 Townhouse w Hojny 250 m2 Back Garden i 200 m2 Build- Up Area. Odkryj pote…
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Mieszkanie 2 pokoi w Marsascala, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Marsascala, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Apartament / 2 Sypialnia / 110m2 / sprzedawana w formie powłoki / Freehold / Block 5 Jednost…
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Mieszkanie 3 pokoi w Fgura, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Fgura, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten oszałamiający, nowo wybudowany 3 sypialnia, 3 apartament łazienka jest doskonałą okazją …
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Mieszkanie 3 pokoi w Marsascala, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Marsascala, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ładny Marsascala Duplex Maisonette z przestrzeni powietrznej i jest w pełni umeblowany.Położ…
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Dom 4 pokoi w Paola, Malta
Dom 4 pokoi
Paola, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Dom z tarasem, w tym jego nad przestrzenią powietrzną i piwnicy, plus, załączony poziom ulic…
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Typy nieruchomości w South Eastern Region.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w South Eastern Region, Malta

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