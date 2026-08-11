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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Saint Julians, Malta

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mieszkania
83
84 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3-pokojowe luksusowe mieszkanie w prestiżowym bloku składający się z otwartego planu kuchnia…
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Obecnie na plan 3 pokojowe mieszkanie Property składa się z sali wejściowej 3 pokoje dwuosob…
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Penthouse w Saint Julians, Malta
Penthouse
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Apartament z 3 sypialniami położony w doskonałej okolicy Ta Giorni St Julians, idealny jako …
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Saint Julians, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Wybór nowoczesnego studio i jednopokojowe apartamenty położone w samym sercu Paceville, idea…
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Willa w Saint Julians, Malta
Willa
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Rzadka okazja do nabycia w pełni oddzielnej, jednoosobowej willi znajdującej się w bardzo po…
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Mieszkanie 5 pokojów w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 5 pokojów
Saint Julians, Malta
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 1
St Julian 's - jasny i nowoczesny maisonette parter jest w pełni umeblowany i gotowy do wpro…
$504,560
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Mieszkanie 2 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wybór 2 pokojowe apartamenty znajduje się w doskonałej okolicy Ta Giorni St Julians, idealne…
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wybór 2 luksusowe apartamenty położone w wyłącznej okolicy w St. Julians. Te 3 sypialnie, 2 …
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Penthouse w Saint Julians, Malta
Penthouse
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Przestronny, 3 sypialnia, Penthouse w doskonałej lokalizacji w St Julians. Nieruchomość jest…
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Penthouse w Saint Julians, Malta
Penthouse
Saint Julians, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piękny narożnik Penthouse z owinięciem wokół tarasu, składający się z 2 sypialni na z ensuit…
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Mieszkanie 2 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 sypialnie dwuosobowe nowy parter apartament, położony w samym sercu St. Julians. Składa si…
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ST JULIANS - NOWY NA RYNKU - 116m2 7. piętro Apartament stanowiący część inteligentnego nowe…
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Mieszkanie 1 pokój w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Saint Julians, Malta
Sypialnie 1
Wybór 1 2 lub 3 sypialnie Luksusowe apartamenty położone bezpośrednio na nabrzeżu składające…
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Wybór 8 apartamentów znajduje się na 1, 2 i 3 piętrze i składa się z kuchni, salon i jadalni…
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Penthouse w Saint Julians, Malta
Penthouse
Saint Julians, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Nowy na rynku Piękny i jasny Duplex Penthouse w bardzo poszukiwanym obszarze St Julians skła…
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Mieszkanie 2 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Apartamenty z widokiem na dolinę boczną i na południe i stąd będzie zalana naturalnym światł…
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Mieszkanie 4 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 4 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Wspaniały rozwój Sea Front Apartments z widokiem na zatokę Ballutta Ten apartament składa si…
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowo wybudowany bardzo przestronny Apartament o powierzchni ok. 260mkw w tym najbardziej pre…
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Mieszkanie 1 pokój w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Saint Julians, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Oszałamiający High- End Designer 1- Sypialnia Apartament w Mercury Tower Doświadcz luksusu …
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Portomaso apartament z widokiem na Marinę i otwarte morze Nieruchomość jest wykończona niena…
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3-pokojowe luksusowe mieszkanie w prestiżowym bloku składający się z otwartego planu kuchni …
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Penthouse w Saint Julians, Malta
Penthouse
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ultra luksus Penthouse z basenem jacuzzi ciesząc się wyjątkową Portomaso Marina widoki z duż…
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Mieszkanie 2 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 2
Piękny w pełni umeblowany 2 Sypialnia Sea Front Apartamenty ustawione na 100m2 Idealna lokal…
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ST JULIANS - NOWOŚĆ NA RYNKU - 118m2 3. piętro Apartament stanowiący część inteligentnego no…
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ST JULIANS - NOWOŚĆ NA RYNKU - Apartament na czwartym piętrze 119m2 stanowiący część intelig…
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Penthouse w Saint Julians, Malta
Penthouse
Saint Julians, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nadal na planie, ale będzie gotowy za rok, Penthouse znajduje się tuż obok Wioska posiada 2 …
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ST JULIANS - NOWY NA RYNKU - A 160m2 2 piętro Apartament stanowiący część inteligentnego now…
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Penthouse w Saint Julians, Malta
Penthouse
Saint Julians, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Luksusowo wykończone Penthouse, położony w tym najbardziej prestiżowym obszarze Portomaso W …
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ST JULIANS - NOWOŚĆ NA RYNKU - Apartament o powierzchni 300 m2, stanowiący część nowego inte…
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Mieszkanie 3 pokoi w Saint Julians, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Saint Julians, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3-pokojowe luksusowe mieszkanie w prestiżowym bloku składający się z otwartego planu kuchnia…
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