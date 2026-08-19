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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Zebbug, Malta

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mieszkania
59
domy
25
98 obiektów total found
Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten wyjątkowy obiekt położony jest w spokojnej okolicy, ale dogodnie blisko codziennych udog…
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Mieszkanie 2 pokoi w Zebbug, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
ZebBUG - NOWOŚĆ NA RYNKU - 81 m2 z powierzchnią zewnętrzną około 17m2. Apartament na drugim …
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Mieszkanie 1 pokój w Zebbug, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Zebbug, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Apartamenty w rogu - Marsalforn Ostatnio dostępne 1 Apartamenty w sypialni Wszystkie jednos…
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
NOWY RYNEK w Marsalforn Projekt znajduje się na obrzeżach Marsalforn. Rozproszone na 7 pięt…
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Dom 3 pokoi w Zebbug, Malta
Dom 3 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Nieprzekształcony Dom Charakter w sought- after Zebbug, oferowane z oryginalnego kileb i dos…
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Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
ZebBUG - NOWOŚĆ NA RYNKU - Penthouse stanowiący część nowych inteligentnych bloków obsługiwa…
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Zebbug, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wprowadzenie na rynek w Zebbug, Malta! Ten nowoczesny apartament posiada 2 przestronne pokoj…
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Mieszkanie 1 pokój w Zebbug, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Zebbug, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Rozwój leży na spokojnych obrzeżach Zebbug, w otoczeniu maltańskiej wsi. Te nowoczesne apart…
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Mieszkanie w Zebbug, Malta
Mieszkanie
Zebbug, Malta
Pięknie 150mkw laid- out pierwszej piętra maisonette, oferując wyrafinowane przestrzenie mie…
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Mieszkanie 1 pokój w Zebbug, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Zebbug, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
ZEBBUG - NOWY NA RYNKU - Apartamenty tworzące 5 Bloków A / B / C / D / E podawane z windą i …
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Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Odkryj rzadką okazję w samym sercu uroczej wioski Zebbug: wyjątkowo przestronna kamienica z …
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Mieszkanie 3 pokoi w Zebbug, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Zebbug, apartament na trzecim piętrze, składający się z otwartego planu kuchnia / mieszkanie…
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Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Na sprzedaż Penthouse w Marsalforn, Gozo (Formularz powłoki) Położony w nowoczesnym kompleks…
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Mieszkanie 3 pokoi w Zebbug, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
W pełni umeblowane 3- Sypialnia APARTAMENT ze wspólnym basenem Marsalforn, Gozo Zaledwie w …
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Dom 3 pokoi w Zebbug, Malta
Dom 3 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Oszałamiające 3- Sypialnia Terraced House na obrzeżach Zebbug. Połączony garaż i pełna przes…
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Dom 3 pokoi w Zebbug, Malta
Dom 3 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Odkryj ten rzadki klejnot w sercu Zebbug, uroczy dom postaci, który płynnie łączy autentyczn…
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Dom 3 pokoi w Zebbug, Malta
Dom 3 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Rzadki kawałek maltańskiego dziedzictwa: Ekstremalny dom postaci w Zebbug Odkryj ponadczasow…
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Mieszkanie 1 pokój w Zebbug, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Zebbug, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
MARSALFORN APARTAMENT: Doskonała okazja, aby nabyć ten jednopokojowy apartament w formie pow…
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Dom 4 pokoi w Zebbug, Malta
Dom 4 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Położony w uroczej miejscowości Zebbug, ten nieprzekształcony dom charakteru oferuje hojny 3…
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Mieszkanie 3 pokoi w Zebbug, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Charming Modern Living in One of Zebbugs Ten trzypokojowy apartament położony jest w samym …
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Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2- Sypialnia Wapień Penthouse Marsalforn, Gozo Położony w tej samej południe-po obszarze Ma…
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Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Witaj w swoim przyszłym domu marzeń! Ta nieruchomość jest oszałamiająca 5 sypialnia, 3 łazie…
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Dom 3 pokoi w Zebbug, Malta
Dom 3 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Piękny dom położony na obrzeżach Zebbug i cieszyć się całkowitą prywatnością. Ta unikalna ni…
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Mieszkanie 3 pokoi w Zebbug, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Nowy na planie W pełni ukończone 3 Sypialnia, 3 Apartamenty Łazienka w Zebbug Freehold Wybó…
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Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Położony w mieście Zebbug, to wielkie miasteczko stanowi naprawdę rzadką okazję do rozpoznaw…
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Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Elegancki dwoisty dom na powierzchni około 1500 m ², ta rzadka okazja do bezpłatnego przecho…
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Dom 4 pokoi w Zebbug, Malta
Dom 4 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Położony w uroczym mieście Zebbug, ten imponujący dom charakter ma ponad 400 lat i pęka z po…
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Mieszkanie 3 pokoi w Zebbug, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Maisonette na pierwszym piętrze bardzo centralnie położony i blisko wszystkich udogodnień, a…
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Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Duplex Penthouse - Marsalforn (przy Hold 28 / 10 / 2025) penthouse 11 3 sypialnie - 2 łazien…
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Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w rdzeniu wsi Zebbug, ta kolekcja sześciu kamienic oferuje rzadką możliwość posiada…
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