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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gzira, Malta

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mieszkania
72
72 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Gzira, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Prestiżowy rozwój centralnie położony w samym sercu Gzira, jist off Skrót Seafront i Manoel …
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Luksusowy penthouse składa się z dużego otwartego planu życia, kuchnia i jadalnia, prowadząc…
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Mieszkanie 2 pokoi w Gzira, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 sypialnie Duplex Apartment. w Gzira. Położony w dość obszarze jeszcze blisko do wszystkich…
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Mieszkanie 2 pokoi w Gzira, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Gzira - Nowy Wykończony 2 pokojowe apartamenty. Open plan kuchnia / salon / jadalnia, 2 sypi…
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Mieszkanie 3 pokoi w Gzira, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Apartment in Gzira
$682,640
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
GZIRA, LUKSURY PENTHOUSE DO SPRZEDAŻY Imponujący penthouse oferuje wyjątkową przestrzeń wewn…
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Mieszkanie 3 pokoi w Gzira, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wybór Apartamenty i Penthouse są oferowane do wczesnych nabywców na nowy rozwój w Gzira. Moż…
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Mieszkanie 2 pokoi w Gzira, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowo wybudowany, wysoko wykończony i częściowo umeblowany apartament, położony bardzo blisko…
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Mieszkanie 1 pokój w Gzira, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Gzira, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Idealna inwestycja wynajmu, Położony kilka minut od przelotu Kappa i zaledwie 5 minut spacer…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Penthouse w Gzira! Położony kilka minut od przelotu Kappa i zaledwie 5 minut spacerem od pro…
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Mieszkanie 1 pokój w Gzira, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Gzira, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Nowy apartament z jedną sypialnią jest sprzedawany wysoko wykończony, z wyłączeniem łazienek…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowo wybudowany Penthouse w bardzo dobrej okolicy w Gzira. Akceptacja składa się z dobrej wi…
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Mieszkanie 2 pokoi w Gzira, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten elegancki apartament 2nd- piętro w Gzira oferuje komfortowy i wygodny styl życia. Z hojn…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowo wybudowany Penthouse położony w tej cichej dzielnicy mieszkalnej w Gzira. Zakwaterowani…
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Mieszkanie 2 pokoi w Gzira, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Gzira Rzadka okazja, aby nabyć maisonette na parterze w tym obszarze, z imponującym wzniesio…
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Mieszkanie 3 pokoi w Gzira, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten nowo wybudowany apartament w Gzira oferuje doskonałą mieszankę nowoczesnego designu i fu…
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Mieszkanie 1 pokój w Gzira, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Gzira, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Nowy apartament z jedną sypialnią jest sprzedawany wysoko wykończony, z wyłączeniem łazienek…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wysoce wykończony penthouse 350 mkw, położony w tym dużo sough po obszarze Gzira. Nieruchomo…
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Mieszkanie w Gzira, Malta
Mieszkanie
Gzira, Malta
Obecnie na planie Parter Maisonette znajduje się w tej cichej dzielnicy mieszkalnej w Gzira,…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Luksusowo wykończone 2-sypialnia, 1-łazienka penthouse oferuje nowoczesne wykończenia, prywa…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
GZIRA, PÓŹNIEJ TRZY PÓŹNIEJ Niezwykła rezydencja oferująca wybitne proporcje, nowoczesną ele…
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Mieszkanie 3 pokoi w Gzira, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowa maisonette jest sprzedawana wysoko wykończona z wyłączeniem łazienek i drzwi. Układ skł…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
GZIRA, LUKSURY PENTHOUSE DO SPRZEDAŻY Wyjątkowa rezydencja oferuje hojną przestrzeń krytą, e…
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Mieszkanie 3 pokoi w Gzira, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duży apartament z trzema sypialniami na drugim piętrze, centralnie położony metr od nabrzeża…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Przestronny apartament 2 sypialnie w pełni umeblowane (nowo wybudowany), w tym dach i własną…
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Mieszkanie w Gzira, Malta
Mieszkanie
Gzira, Malta
Luksusowo wykończone Maisonettes 3 jasne sypialnie, 2 nowoczesne łazienki. Prywatne wejście,…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Pierwsza lokalizacja w sercu Gziry. Kuchnia Open- plan, salon i jadalnia oferuje przestronn…
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Mieszkanie 2 pokoi w Gzira, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
GZIRA - Na planie 2-sypialnia Maisonette z podwórkiem tuż obok Strand Gzira zostanie sprzeda…
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Mieszkanie 1 pokój w Gzira, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Gzira, Malta
Sypialnie 1
GZIRA - Nowy na rynku, położony tuż przy Strand, nieruchomość ta stanowi część prestiżowego …
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Mieszkanie 3 pokoi w Gzira, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3-pokojowe mieszkanie w centralnej części Gzira i blisko wszystkich udogodnień. Ta nieruchom…
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