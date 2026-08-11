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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Attard, Malta

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mieszkania
31
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16
47 obiektów total found
Willa 10 pokojów w Attard, Malta
Willa 10 pokojów
Attard, Malta
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 370 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa, trojańska, półoddzielna willa w bardzo pożądanej dzielnicy mieszkalnej Misrah Kol…
$2,21M
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Dom 3 pokoi w Attard, Malta
Dom 3 pokoi
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 Sypialnia, 3 Łazienka Terraced House na planie, Sprzedawane w formie powłoki. Fantastyczn…
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
ATTARD 124; WYŁĄCZENIE AGENCJI SOLI 124; LUKSURY FULY DETACHED VILLA Z POOLĄ - Tylko z Excel…
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Mieszkanie 3 pokoi w Attard, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Trzy sypialnie maisionette znajduje się w jednym z najlepszych miejsc w Attard bardzo centra…
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Mieszkanie 2 pokoi w Attard, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Attard, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwupokojowe mieszkanie znajduje się w jednym z najlepszych miejsc w Attard bardzo centrum i …
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Mieszkanie 3 pokoi w Attard, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
SOLE AGENCY - położony w jednej z najbardziej wysuniętych i spokojnych dzielnic Attard, ofer…
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Dom 3 pokoi w Attard, Malta
Dom 3 pokoi
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Doskonała okazja, aby nabyć Terraced House w tym poszukiwaniu miasta i dać mu swój indywidua…
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ta nowoczesna, nowo wybudowana, półwyselekcjonowana willa o powierzchni około 330m2, oferowa…
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Penthouse w Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Nowy Penthouse znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej w Attard. Zakwaterowanie składa s…
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Elegancka willa Freehold w Prestidial Residential Area Położony w jednym z najbardziej wysu…
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Penthouse w Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Sypialnie 3
Wybór luksusowy apartament 3 sypialnie w spokojnej i spokojnej okolicy Attard z widokiem na …
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
SOLE AGENCY - ekskluzywna, nieskazitelnie zaprojektowana willa, pełna naturalnego światła i …
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Penthouse w Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Nowocześnie urządzony i w pełni klimatyzowany Penthouse składający się z głównej sypialni, 2…
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Mieszkanie 3 pokoi w Attard, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Bardzo ukończone 3- Sypialnia Maisonette w Attard Położony w centralnej części Attard i w o…
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Penthouse w Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Sypialnie 3
Wysoko ukończone 3- Sypialnia Penthouse w Attard (z przestrzenią powietrzną) Położony w cen…
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Penthouse w Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Odkryj to pięknie zaprojektowane Penthouses z opcjonalnym prywatnym garażu, znajduje się w j…
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Dom 11 pokojów w Attard, Malta
Dom 11 pokojów
Attard, Malta
Pokoje 11
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 257 m²
Liczba kondygnacji 2
Uroczy narożnik położony Dom z charakterem w AttardPołożony w spokojnym miejskim obszarze oc…
$1,15M
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Penthouse w Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
A 2 sypialnie Penthouse znajduje się w bardzo cichej okolicy, ale blisko do wszystkich udogo…
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Położony w wysoko cenionej willi Misrah Kola, Attard, ta dobrze wyznaczona willa zajmuje hoj…
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Mieszkanie 2 pokoi w Attard, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Attard, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Maisonette parter w najbardziej widocznej części Attard. Składa się 2 sypialnie, 3 łazienki …
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Dom 3 pokoi w Attard, Malta
Dom 3 pokoi
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dom Terraced 124; 3 sypialnie 124; Premiera Centralna Lokalizacja 124; Cichy obszar mieszkal…
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Mieszkanie 3 pokoi w Attard, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wybór nowych 3 pokojowych apartamentów zaczynających się od Eur 307000, znajduje się w tej c…
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Mieszkanie 3 pokoi w Attard, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
SOLE AGENCY - położony w jednym z najbardziej wysuniętych i spokojnych dzielnic Attard, ofer…
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Mieszkanie 2 pokoi w Attard, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Attard, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Doświadcz nowoczesnego życia w tym oszałamiającym 2 sypialnie, 2 apartament łazienkowy na sp…
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Willa w Attard, Malta
Willa
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Położony w cichej i prestiżowej dzielnicy Attard, ta nowoczesna willa obejmuje pięć poziomów…
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Penthouse w Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Trzy sypialnie Penthouse znajduje się w jednym z najlepszych miejsc w Attard bardzo centraln…
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Willa 9 pokojów w Attard, Malta
Willa 9 pokojów
Attard, Malta
Pokoje 9
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41M
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Mieszkanie 3 pokoi w Attard, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
SOLE AGENCY - położony w jednej z najbardziej wysuniętych i spokojnych dzielnic Attard, ofer…
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Penthouse w Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Attard Penthouse korzystających z widoków panoramicznych, Własny przestrzeń powietrzna i opc…
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Penthouse w Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Położony w jednym z najbardziej wysuszonych i spokojnych dzielnic Attard, posiada ekskluzywn…
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