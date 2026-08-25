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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sliema, Malta

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mieszkania
124
domy
12
136 obiektów total found
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Wysoce wykończony, wyjątkowy i artystycznie zaprojektowany 1 sypialnia Penthouse w Sliema do…
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Willa w Sliema, Malta
Willa
Sliema, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Specjalnie wykończona willa w najbardziej prestiżowej dzielnicy Sliema Property składa się z…
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Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten luksusowy przebudowany dom trzypokojowy, położony w samym sercu Sliema, jest zaledwie ki…
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
154sqms apartamenty na planie, dostępne na sprzedaż w tej spokojnej okolicy w Sliema, 3 minu…
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Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
SLIEMA TOWNHOUSE DLA SPRZEDAŻY 875.000 OBSZAR UCA 2 Sypialnia i Potencjał dla 3 Sypialnia.…
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Mieszkanie 3 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Południowe zwrócone, dobrze wykończone i w pełni umeblowane mieszkanie,, squarish układ, cie…
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Jasny, przestronny i pięknie położony apartament na wzniesionym piętrze (ok. 125 m2) oferuje…
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Mieszkanie 2 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Dobrze położony 2 sklejone wzniesiony parter 2 pokojowe mieszkanie w Qui Si Sana, rzut kamie…
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Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Penthouse Sliema Położony w prestiżowej Rozwój Sliema Ridge na Rudolph Street, ten pięknie …
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Mieszkanie 3 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Obiekt składa się z 203 m2 i znajduje się na 9 piętrze, otoczony przepięknym widokiem na mor…
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Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Jedna sypialnia Penthouse znajduje się w samym sercu Sliema. Nieruchomość składa się z otwar…
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Mieszkanie 3 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Chwaląc naturalne światło w całym i duży balkon z przodu cieszy się spektakularnym widokiem …
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Mieszkanie 2 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 apartament nad morzem w Sliema bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień. Ten obi…
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Mieszkanie 2 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowoczesny apartament w Sliema wyposażony w 2 sypialnie, 2 łazienki, 2 przednie balkony i 2 …
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Mieszkanie 3 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nieruchomość cieszy się nowoczesną kuchnią równoległą do otwartego planu i bardzo przestronn…
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Mieszkanie 1 pokój w Sliema, Malta
Mieszkanie 1 pokój
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten uroczy apartament z jedną sypialnią oferuje zarówno komfort, jak i wygodę. W obiekcie zn…
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Mieszkanie 2 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Szansa, aby zapytać ten Elegant duplex maisonette znajduje się 5 minut spacerem od placu Bal…
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Mieszkanie 3 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten oszałamiający 6-piętrowy apartament znajduje się w bardzo sought- after Qui- Si- Sana Se…
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Mieszkanie 4 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 4 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Unikalny 17-piętrowy apartament narożny, rozmieszczony na 400m ², cieszący się dwoma przestr…
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Mieszkanie 2 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwupokojowe mieszkanie w Sliema. Te właściwości składa się z 2 sypialni (główny z ensuite) G…
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Mieszkanie 3 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten pięknie prezentowany apartament w samym sercu Sliemy oferuje doskonałą mieszankę komfort…
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Mieszkanie 2 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piękny parter Duplex Apartament położony w obszarze Tigne Sliema, zaledwie kilka kroków od g…
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Szeregowiec w Sliema, Malta
Szeregowiec
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Miejski dom położony w cichej dzielnicy mieszkalnej w Sliemie (obszar Savoy), ten przestronn…
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Mieszkanie 2 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
W pełni umeblowane 2 pokojowe mieszkanie na drugim piętrze 50 metrów od promenady Ghar id- D…
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Mieszkanie 2 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Luksusowy i unikalny obiekt położony na 18 piętrze w prestiżowym miejscu Fort Cambridge. 65s…
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Mieszkanie 3 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Sliema - 3-sypialnia Widok na morze Apartament z 143 m2 wewnętrzny, balkon z przodu 14m2, z …
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Mieszkanie 3 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Jest to jasny i uroczy trzypokojowy apartament z pięknym widokiem na morze, stanowiący część…
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Mieszkanie 3 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Sliema 3-pokojowe apartamenty na sprzedaż na planie. Przestronne, ładny układ, i w bardzo so…
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Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Na sprzedaż Plan 2 - Penthouse Sypialnia w Sliema Fantastyczna okazja, aby zabezpieczyć now…
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Mieszkanie 2 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Zaprojektowany z myślą o ostatecznym luksusie, apartament posiada stan-of-the@-@ art fasady …
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