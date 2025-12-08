Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Mieszkania
  4. Penthouse
  5. Garaż

Penthouse z garażem na Sprzedaż w Malta

Saint Julians
24
Sliema
26
Msida
12
Central Region
194
Pokaż więcej
Penthouse Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Penthouse 10 pokojów w Marsascala, Malta
Penthouse 10 pokojów
Marsascala, Malta
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 5/1
Wyłącznie Marsascala Penthouse w cichej, sought- after okolicyDesigner- wykończone i w pełni…
$858,403
Zostaw prośbę
Penthouse 6 pokojów w Lija, Malta
Penthouse 6 pokojów
Lija, Malta
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 310 m²
Piętro 5/5
ATTARD - Wyłącznie na sprzedaż z RE / MAX - Ten z rodzaju wysoko wykończony i w pełni umeblo…
$1,15M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Malta

z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się