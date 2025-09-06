Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse na Sprzedaż w Sliema, Malta

26 obiektów total found
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten wspaniały apartament w Sliema oferuje luksusowe życie w popularnym nadmorskim mieście. T…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Luksusowy apartament na sprzedaż w Sliema * Oszałamiające widoki * Fantastyczna lokalizacja …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Obecnie jest zbudowany 2 sypialnie Seafront Penthouse ciesząc się najbardziej niesamowite ni…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Luksusowe zakończone Penthouse w nowym bloku z rozległymi widokiem na morze na promenadę Sli…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
2 sypialnia Penthouse w centralnej części Sliema i blisko do wszystkich udogodnień. Ten obie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Penthouse 3 sypialnie w Sliema bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień. Dwie minu…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Jedna sypialnia Penthouse znajduje się w samym sercu Sliema. Nieruchomość składa się z otwar…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Niesamowite Penthouse zestaw na około 500 m2 cieszyć się otwartym oddechem biorąc widok na m…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
W pełni umeblowane i gotowe do przeprowadzki, ten wspaniały 130 mkw freehold Duplex Penthous…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Luksus wykończony Penthouse składający się z otwartego planu życia, kuchnia i jadalnia, prow…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
NOWOŚĆ NA RYNKU - Duplex Penthouse stanowiący część inteligentnego bloku serwowanego z windą…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
W pełni umeblowane i wysoko wykończone, czwarte piętro DUPLEX PENTHOUSE, położony w samym se…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten nowoczesny, w pełni umeblowany penthouse oferuje wspaniałe 180- stopniowy widok na Sliem…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Penthouse z 2 sypialniami cieszy się ekscytującą atmosferą, w pobliżu udogodnień i w odległo…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 3
luksusowe wykończone 235m2 dwupoziomowy apartament penthouse nad morzem 4 sypialnie
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Penthouse jest na planie, 1 minuta od Sliema Seafront. Zakwaterowanie składa się z przestron…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Unikalny dwupoziomowy apartament 2 sypialnia w najlepszej części Sliema, centralnie położony…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Projektant umeblowany Penthouse z basenem jacuzzi cieszy się oszałamiającym widokiem na morz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Jasny i przestronne przestronne PENTHOUSE w doskonałej lokalizacji w Sliema. Z przodu i z ty…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwupoziomowy Penthouse o powierzchni ok. 126m2 w doskonałej lokalizacji. Akceptacja składa s…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Dwupoziomowy apartament położony w bardzo poszukiwanym obszarze Sliema. Penthouse obejmuje 2…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Jedenaste piętro trzy sypialnie penthouse część dobrze poszukiwanego projektu w samym sercu …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten jasny i przestronny 3 sypialnia, dwa apartamenty łazienka znajduje się w bardzo poszukiw…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Sliema Penthouse trzy sypialnie z basenem znajduje się w jednej z najlepszych części Sliema …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Luksusowy dziewiąty i dziesiąty dwupoziomowy penthouse znajduje się na nabrzeżu Sliema serwo…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Duży Penthouse w doskonałej okolicy Sliema, minutę od promenady. Obejmuje dużą kuchnię / żyj…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
