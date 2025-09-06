Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse na Sprzedaż w Birkirkara, Malta

Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Półwyselekcjonowany dwupoziomowy apartament z prywatną przestrzenią powietrzną. Duży umeblow…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 sypialnia Penthouse znajduje się w tej cichej okolicy Birkirkara. Skorupa 31 / 3 / 2024 i …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Penthouse 3 sypialnie w Birkirkara bardzo centralne i blisko wszystkich udogodnień jeszcze w…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
FOURTH FLOOR / OTRZYMANY FLOOR - Składa się z 2 Penthouse Bedded - 2 łazienki - Open Plan fo…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
- Bardzo jasny Penthouse w spokojnej części Birkirkara (starej okolicy kościoła) Balzan obrz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w centrum miasta Birkirkara, ten wspaniały apartament jest doskonałą okazją dla osó…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 sypialnia Penthouse w bardzo centralnej okolicy w Birkirkara blisko wszystkich udogodnień.…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dwupiętrowy, przestronny i bardzo jasny penthouse w centralnej części Birkirkara o powierzch…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1sypialnia Penthouse z dużą kuchnią życia i bardzo spaciouse Taras, Gotowy do poruszania się w
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Centrala i blisko wszystkich udogodnień. Ta nieruchomość składa się z otwartego planu / kuch…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Położony w tym poszukiwanym obszarze Fleur- De- Lys jest to inteligentny rozwój, składający …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy blok, który jest obecnie gotowy do maja 2021 roku w bardzo poszukiwanym obszarze Swatar…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Birkirkara Penthouse 2 sypialnie sprzedawane wykończone bez drzwi i łazienek. Garaże fakultatywne
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kącik 2 sypialnia penthouse, główny z en- suite, główna łazienka, otwarta kuchnia plan, mies…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Exclusive Bardzo duże 160 mkw Penthouse położony w bardzo spokojnej okolicy na obrzeżach mia…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Penthouse z 1 sypialnią w Birkirkara. Położony w centralnej okolicy i blisko wszystkich udog…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Większy niż zwykle penthouse podziwiać piękne widoki i duży otwarty plan salon. 3 sypialnia …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Apartament 3 sypialnia, główny z en- suite, łazienka główna, i otwarta kuchnia plan, mieszka…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Nieruchomość składa się z kuchni i 2 sypialnia, W pełni umeblowane, z przodu duży taras, tar…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten wspaniały Penthouse w Birkirkara to marzenie dla każdego, kto szuka luksusowego życia. O…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten oszałamiający penthouse położony w południowej części Birkirkara oferuje doskonałą miesz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Penthouse 2 sypialnia znajduje się w tej cichej dzielnicy mieszkalnej w Birkirkara. Powłoka …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Wybór 1 / 2 sypialni Penthous w Birkirkara. Bardzo centralne i blisko wszystkich udogodnień.…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Wybór 3 Penthouses o przestronnej otwartej kuchni / życia / jadalnia / 1 / 2 / 3 sypialnie, …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
BARGAIN Penthouses - kupić na planie w Fleur de Lys * 1 lub 2 sypialnia; główny z ensuite * …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 Sypialnia Penthouse dostępny, znajduje się w tej cichej dzielnicy mieszkalnej w Birkirkara…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Nowocześnie urządzony i w pełni klimatyzowany Penthouse składający się z głównej sypialni, 2…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
B 'KARA - Nowoczesny urządzony PENTHOUSE z windą w sercu tej wsi, ale nadal znajduje się na …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 dwupokojowe penthouses dostępne w tej dzielnicy mieszkalnej Birkirkara. Powłoka 30 / 6 / 2…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
