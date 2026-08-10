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Penthouse na Sprzedaż w Central Region, Malta

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Saint Julians
16
Sliema
23
Msida
10
Birkirkara
27
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177 obiektów total found
Penthouse w Msida, Malta
Penthouse
Msida, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten stylowy dwupokojowy, dwułazienkowy w pełni umeblowany Penthouse oferuje zapierające dech…
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Penthouse w Balzan, Malta
Penthouse
Balzan, Malta
Sypialnie 2
FREEHOLD Penthouse for Sale Balzan Ten stylowy penthouse oferuje nowoczesne życie w centrum…
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Penthouse w Pieta, Malta
Penthouse
Pieta, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Private Penthouse Living in Pietà Bird124; Widok, Sunsets & Entertainers Taras / Ten bezpła…
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Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Penthouse w Birkirkara oferuje dobrze urządzony układ idealny do życia rodzinnego. Zakwatero…
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Penthouse w Pieta, Malta
Penthouse
Pieta, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1 Sypialnia Penthouse w budowie do końca czerwca 2020. Sprzedaż w postaci muszli
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Penthouse w Santa Venera, Malta
Penthouse
Santa Venera, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Jasny apartament w dzielnicy St Venera UCA oferuje doskonałą okazję do stworzenia spersonali…
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Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten wspaniały Penthouse w Birkirkara to marzenie dla każdego, kto szuka luksusowego życia. O…
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Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Luksusowy apartament na sprzedaż w Sliema * Oszałamiające widoki * Fantastyczna lokalizacja …
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Luksusowy penthouse składa się z dużego otwartego planu życia, kuchnia i jadalnia, prowadząc…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
GZIRA, LUKSURY PENTHOUSE DO SPRZEDAŻY Imponujący penthouse oferuje wyjątkową przestrzeń wewn…
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Penthouse w Pieta, Malta
Penthouse
Pieta, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwupoziomowy narożnik Penthouse w Pieta2 sypialnie z pięknym tarasem.blok tylko 5 jednostekS…
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Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
APARTAMENTY SLIEMA 7th FLOOR: Wyjątkowa okazja na 7 piętrze w jednym z najbardziej prestiżow…
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Penthouse w Balzan, Malta
Penthouse
Balzan, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten wyjątkowy na sprzedaż obiekt jest przestronny 3 sypialnia, 2 łazienka Penthouse znajduje…
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Penthouse w Msida, Malta
Penthouse
Msida, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowoczesny Penthouse na sprzedaż na planie w południowo-po obszarze Msida, oferując przestro…
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Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten przestronny apartament w Birkirkara jest sprzedawany w stanie gotowym, z wyłączeniem łaz…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Penthouse w Gzira! Położony kilka minut od przelotu Kappa i zaledwie 5 minut spacerem od pro…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowo wybudowany Penthouse w bardzo dobrej okolicy w Gzira. Akceptacja składa się z dobrej wi…
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Penthouse w Lija, Malta
Penthouse
Lija, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Jasny i przestronny mały blok Duplex Penthouse naprzeciwko obszaru ODZ jest sprzedawany półw…
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Penthouse w Lija, Malta
Penthouse
Lija, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten nowy rozwój, w pięknym obszarze w Lija, blisko do wszystkich udogodnień i bardzo wykończ…
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Penthouse w Iklin, Malta
Penthouse
Iklin, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2-sypialnia, 2-łazienka penthouse dostępne na sprzedaż, w tym pełne prawo własności dachu / …
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Penthouse w Iklin, Malta
Penthouse
Iklin, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy na rynku - Przestronny, nowy penthouse w bloku mieszkalnym 4 podawane z windą.Duży tara…
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Penthouse w Balzan, Malta
Penthouse
Balzan, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Opcje własności: Penthouse 1 2 sypialnie 124; 2 łazienki Penthouse 2 3 sypialnie 124; 2 łaz…
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Penthouse w Santa Venera, Malta
Penthouse
Santa Venera, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wybór 2 penthouses w dobrze poszukiwanym nowym obszarze rozwoju w St Venera składający się z…
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Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 Sypialnia Penthouse dostępny, znajduje się w tej cichej dzielnicy mieszkalnej w Birkirkara…
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Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowy apartament 3 sypialnia na sprzedaż Odkryj tę przestronną 3-pokojową, 2-łazienkową pent…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowo wybudowany Penthouse położony w tej cichej dzielnicy mieszkalnej w Gzira. Zakwaterowani…
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Penthouse w Santa Venera, Malta
Penthouse
Santa Venera, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten apartament znajduje się w prestiżowej okolicy Santa Venera i siedzi na szczycie dobrze u…
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Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Duży Penthouse w doskonałej okolicy Sliema, minutę od promenady. Obejmuje dużą kuchnię / żyj…
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Penthouse w Balzan, Malta
Penthouse
Balzan, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Czwarte piętro Penthouse znajduje się w najbardziej poszukiwanym obszarze Balzan Oferowane w…
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Penthouse w Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Nowy Penthouse znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej w Attard. Zakwaterowanie składa s…
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Parametry nieruchomości w Central Region, Malta

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