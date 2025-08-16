Penthouse na Sprzedaż w Zabbar, Malta

Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten wspaniały Penthouse oferuje idealne połączenie nowoczesnego luksusu i przestronne życie.…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwupokojowe mieszkanie jest sprzedawane wykończone z wyłączeniem łazienek i drzwi z widokiem…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Penthouse składa się z nowoczesnego otwartego planu kuchnia / salon / jadalnia z dostępem do…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ZABBAR (UCA) - 3 sypialnie Penthouse z przestrzenią powietrzną Plan otwarty k / l / d Duży t…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten wspaniały obiekt oferuje idealne połączenie stylu, przestrzeni i luksusu. Z 3 przestronn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
To niesamowite Duplex Penthouse w bloku tylko cztery jednostki, w miłej i spokojnej okolicy.…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Penthouse z widokiem w miłej okolicy Zabbar. Piękny duży frontowy taras zwrócony na południe…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piękny jasny i przestronny apartament położony w cichej okolicy, ale blisko do wszystkich ud…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
"Odkryj te nowoczesne penthouses położone w doskonałej, centralnej lokalizacji, która oferuj…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duży apartament jest sprzedawany wykończone z wyjątkiem drzwi i łazienek. Składa się z przes…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
"Odkryj ten nowoczesny apartament położony w doskonałej, centralnej lokalizacji, która oferu…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowy Penthouse w Zabbar. Ta wykończona jednostka projektanta jest oferowana w pełni wykończo…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
2 tarasy Ten wspaniały Penthouse położony w Zabbar jest idealnym miejscem, aby nazwać dom! …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten wspaniały Penthouse w Zabbar jest doskonałą nieruchomością dla każdego, kto szuka luksus…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Apartament z 2 sypialniami, główny z łazienką, łazienka główna, otwarta kuchnia, salon i jad…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Bardzo wykończony Penthouse w Zabbar blisko wszystkich udogodnień, z widokiem ODZ. Penthouse…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten wspaniały penthouse, położony na obrzeżach Zabbar, posiada nowoczesny design, który z pe…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wysoko wykończony w pełni oddzielony Penthouse o wymiarach ponad 305 metrów kwadratowych i j…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
