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Penthouse na Sprzedaż w Naxxar, Malta

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18 obiektów total found
Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Ten wyjątkowy 3-sypialnia, 4-łazienka Penthouse w prestiżowym San Pawl tat- Targa oferuje do…
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Pięknie urządzone 2 sypialnie, 2 apartamenty łazienkowe położone w południowo-po obszarze Na…
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten elegancki apartament oferuje komfortowy i wygodny styl życia. Z jedną sypialnią i jedną …
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TekceTekce
Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Luksusowy apartament 3 sypialnia z basenem Tas- Salini, Naxxar Cena: 1050 000 (w tym części …
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
? Możliwość nabycia jasne i przestronne 2 sypialnie i 2 łazienka penthouse znajduje się w je…
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Naxxar - Penthouse UCA. 3 sypialnie. Widok z przodu kościoła / z tyłu otwarte widoki Mdina. …
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy blok, w tym mejsonetki, apartamenty i penthouse, w okolicy poszukiwanej w Naxxar. Bardz…
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Położony w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Birguma, ten nowy apartament 2 sypialnia stanowi …
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Na sprzedaż Penthouse 4th Floor w Naxxar Ten czteropiętrowy penthouse położony jest w dziel…
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wyjątkowy apartament trzypokojowy położony w bardzo południowej części Birgumy, stanowiący c…
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Atrakcyjna do sprzedaży nieruchomość w pożądanym obszarze Naxxar jasny, nowoczesny Penthouse…
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Naxxar nowy rozwój w ekskluzywnym kompleksie. Ta nowoczesna rezydencja oferuje wybór pięknie…
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Penthouse z przestrzenią powietrzną, w tym zezwolenia na budowę mieszkania z dwoma sypialnia…
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Naxxar nowy rozwój w ekskluzywnym kompleksie. Ta nowoczesna rezydencja oferuje wybór pięknie…
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Naxxar - nowiutki projektant Penthouse położony w tej najbardziej poszukiwanej wiosce, która…
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Penthouse 8 pokojów w Naxxar, Malta
Penthouse 8 pokojów
Naxxar, Malta
Pokoje 8
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 5/5
NAXXAR - Wysoko wyposażony penthouse z trzema sypialniami, który jest częściowo sprzedawany …
$376,097
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Nowy apartament z 2 sypialniami z przestrzenią powietrzną w cichej dzielnicy mieszkalnej Nax…
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Jeden pokój Penthouse w nowym bloku apartamentów znajduje się w centralnej części Naxxar bar…
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