Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Gozo Region
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Gozo Region, Malta

Victoria
8
Penthouse Usuwać
Wyczyść
135 obiektów total found
Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piękny duży układ nowoczesny penthouse położony w jednym z najlepszych obszarów w Zebbug, bu…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Saint Lawrence, Malta
Penthouse
Saint Lawrence, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Oszałamiający 1 Sypialnia Apartament znajduje się w pięknej miejscowości San Lawrenz, Gozo, …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten piękny apartament w uroczym mieście Marsalforn oferuje wyjątkową okazję do posiadania ka…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
TekceTekce
Penthouse w Xaghra, Malta
Penthouse
Xaghra, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten apartament znajduje się w Xaghra posiada 2 sypialnie z jednym en- suite i łazienkę. Obie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Nadur, Malta
Penthouse
Nadur, Malta
Penthouse 3 sypialnie w Nadur z widokiem na Kanał. Ten obiekt posiada 3 sypialnie i 2 łazien…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten piękny apartament w uroczym mieście Marsalforn oferuje wyjątkową okazję do posiadania ka…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Qala, Malta
Penthouse
Qala, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Apartament z dwoma sypialniami w Qala. Ten obiekt składa się z 2 sypialni głównych z en- sui…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sannat, Malta
Penthouse
Sannat, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Sannat Gozo - 3-pokojowy narożnik Penthouse z niezakłóconym widokiem. Powierzchnia wewnętrzn…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Ten piękny apartament w uroczym mieście Marsalforn oferuje wyjątkową okazję do posiadania ka…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Xewkija, Malta
Penthouse
Xewkija, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ładnie wykończony Penthouse położony w tej spokojnej okolicy Xewkija w małym bloku 4. Zakwat…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Xewkija, Malta
Penthouse
Xewkija, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Przestronne 3-sypialnia, 2-łazienka penthouse znajduje się w Xewkija, oferuje 117m ² powierz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Xaghra, Malta
Penthouse
Xaghra, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Penthouse w Zebbug, serwowane z windą w bloku 5 jednostek. Obiekt oferuje 2 sypialnie i 1 ła…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Nadur, Malta
Penthouse
Nadur, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 sypialnie przestronny apartament w Nadur, Ten obiekt składa się z kuchni / życia / jadalni…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w jednym z najlepszych obszarów mieszkalnych Haz- Zebbug jest to wysoko wykończony …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Qala, Malta
Penthouse
Qala, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Penthouse 3 sypialnie w Qala. Obiekt składa się z 3 sypialni, 2 łazienki z widokiem ODZ, tar…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Qala, Malta
Penthouse
Qala, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ostatni dostępny penthouse w małym bloku tylko 8 jednostek znajduje się na obrzeżach osobliw…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sannat, Malta
Penthouse
Sannat, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Penthouse w obszarze poszukiwanym w Sannat Gotowe. 2 Sypialnia (jedna z ensuite, druga z wa…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Xewkija, Malta
Penthouse
Xewkija, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Nowy na rynku - Penthouse w Xewkija Idealny zarówno na wynajem inwestycji lub po raz pierwsz…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Luksusowo wykończony penthouse 250 m2 na sprzedaż w Zebbug (Malta). Składa się z bardzo duże…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Gharb, Malta
Penthouse
Gharb, Malta
Sypialnie 2
Nowy apartament 2 sypialnie w spokojnej lokalizacji Gharb. Ten penthouse posiada dwa tarasy …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Nadur, Malta
Penthouse
Nadur, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Penthouse 8, 2 łóżko, 2 wanna, przestrzeń powietrzna wliczone•Wszystkie jednostki zostaną sp…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Qala, Malta
Penthouse
Qala, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Penthouse 3 sypialnia w Qala Gozo, bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień. Ten o…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Xaghra, Malta
Penthouse
Xaghra, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dwa penthouses dostępne w powłoce ze wspólnymi częściami już wykonane. Trzy sypialnie koryta…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Na sprzedaż jest ten front morski powłoki formularza 3 sypialnia z oszałamiającym widokiem n…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Victoria, Malta
Penthouse
Victoria, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten Penthouse znajduje się centralnie, ale w cichej okolicy, znajduje się na martwej ulicy. …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Xewkija, Malta
Penthouse
Xewkija, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwupokojowy apartament oferuje gwarantowane otwarte widoki na kraj z południowego tarasu z w…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Xewkija, Malta
Penthouse
Xewkija, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy blok w Xewkija kompromisowy 5 pięter i w sumie 13 jednostek.•Na parterze: 1 pokój maiso…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sannat, Malta
Penthouse
Sannat, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowy mały blok na rynku w Sannat. Położony w cichej lokalizacji, Blisko wszystkich udogodnie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Nadur, Malta
Penthouse
Nadur, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Położony na obrzeżach Nadur, ten rozwój mieszkalny oferuje różne układy i rozmiary. Prawie w…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sannat, Malta
Penthouse
Sannat, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Na sprzedaż w Sannat w tym nowym bloku są 3 penthouses dostępne do zakupu na planie•Istnieją…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Gozo Region, Malta

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się