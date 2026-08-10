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Penthouse na Sprzedaż w Northern Region, Malta

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Mosta
46
Saint Pauls Bay
29
Swieqi
22
Naxxar
18
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171 obiekt total found
Penthouse w Mtarfa, Malta
Penthouse
Mtarfa, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Oszałamiające 300 SQM Penthouse for Sale in Mtarfa Odkryj ten wyjątkowy penthouse 300 SQM z…
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Penthouse w Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w bardzo wysublimowanym obszarze w Mosta, ten oszałamiający, duży ślad, kwadratowy …
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Penthouse w Dingli, Malta
Penthouse
Dingli, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Swatar Przestronne 3-Sypialnia Penthouse z Expansive Terraces & Oszałamiające widoki kraju …
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Penthouse w Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowy na rynku jest ten ekspansywny czteropiętrowy dwupoziomowy apartament w luksusowym rozwo…
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Penthouse w Bugibba, Malta
Penthouse
Bugibba, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowoczesny penthouse położony w dzielnicy Sought- after Salina, oferując przestronny i prakt…
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Penthouse w Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
MOSTA - W pełni umeblowane i gotowe do przeniesienia się do nowoczesnego penthouse Corner po…
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Penthouse w Mellieha, Malta
Penthouse
Mellieha, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
MELLIEHA - NOWOŚĆ NA RYNKU - Penthouse o powierzchni 168 m kw, stanowiący część nowego intel…
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Ten wyjątkowy 3-sypialnia, 4-łazienka Penthouse w prestiżowym San Pawl tat- Targa oferuje do…
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Penthouse w Mgarr, Malta
Penthouse
Mgarr, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten wspaniały penthouse położony w spokojnej miejscowości Mgarr jest teraz dostępny na sprze…
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Pięknie urządzone 2 sypialnie, 2 apartamenty łazienkowe położone w południowo-po obszarze Na…
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Penthouse w Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Odkryj szczyt nowoczesnego śródziemnomorskiego życia z tym ekskluzywnym wyborem czterech luk…
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Penthouse w Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Penthouse 1 sypialnia w Mosta bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień. Ten obiekt…
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Penthouse 6 pokojów w Qawra, Malta
Penthouse 6 pokojów
Qawra, Malta
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Piętro 5/2
Kaelra - Duplex Penthouse na sprzedaż 124; Przestronne i nowoczesne nieruchomości wyposażone…
$448,408
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Penthouse w Rabat, Malta
Penthouse
Rabat, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten wspaniały Penthouse w Rabat, Malta oferuje luksusowe życie z zapierającym dech w piersia…
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Penthouse w Swieqi, Malta
Penthouse
Swieqi, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
SWIEQI - NOWOŚĆ NA RYNKU - Niebo Villa / Penthouse 450m ², stanowiące część inteligentnego n…
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Penthouse w Qawra, Malta
Penthouse
Qawra, Malta
DLA SPRZEDAŻY: Oszałamiający Penthouse w sercu Kawe Cena: 317,500 (obejmuje części wspólne …
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Penthouse w Dingli, Malta
Penthouse
Dingli, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Doświadcz doskonałej mieszanki nowoczesnego luksusu i tradycyjnego uroku z tym oszałamiający…
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten elegancki apartament oferuje komfortowy i wygodny styl życia. Z jedną sypialnią i jedną …
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Luksusowy apartament 3 sypialnia z basenem Tas- Salini, Naxxar Cena: 1050 000 (w tym części …
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
? Możliwość nabycia jasne i przestronne 2 sypialnie i 2 łazienka penthouse znajduje się w je…
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Penthouse w Dingli, Malta
Penthouse
Dingli, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Wybór 3 Penthouses o przestronnej otwartej kuchni / życia / jadalnia / 1 / 2 / 3 sypialnie, …
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Penthouse w Mgarr, Malta
Penthouse
Mgarr, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwupokojowy penthouse w samym sercu Zebbiegh Mgarr nieruchomość składa się z otwartej kuchni…
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Penthouse w Qawra, Malta
Penthouse
Qawra, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Luksusowy, wykończony penthouse w Kanadrze. Ma marszczony układ. Ten obiekt składa się z: Ku…
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Penthouse w Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 sypialnia Penthouse w Mosta bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień. Ten obiekt…
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Penthouse w Dingli, Malta
Penthouse
Dingli, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ta wyjątkowa rezydencja, w tym jego własna przestrzeń powietrzna, znajduje się w cichym blok…
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Penthouse w Swieqi, Malta
Penthouse
Swieqi, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Obecnie na planie przestronne Penthouse w jednym z najlepszych miejsc w Swieqi Zakwaterowani…
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Penthouse w Swieqi, Malta
Penthouse
Swieqi, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Luksusowo wykończony Penthouse, o powierzchni około 200 mkw, położony w tym bardzo poszukiwa…
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Penthouse w Naxxar, Malta
Penthouse
Naxxar, Malta
Sypialnie 3
Naxxar - Penthouse UCA. 3 sypialnie. Widok z przodu kościoła / z tyłu otwarte widoki Mdina. …
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Penthouse w Mosta, Malta
Penthouse
Mosta, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Te dwa Penthouses chwalą się niezrównanym i gwarantowanym widokiem na zieleń krajobrazu. Każ…
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Penthouse w Xemxija, Malta
Penthouse
Xemxija, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Obecnie opracowywane oferując wspaniałe widoki na morze na granicy Xemxija i St Paul s Bay M…
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Parametry nieruchomości w Northern Region, Malta

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