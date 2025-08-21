Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Southern Region
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Southern Region, Malta

Qormi
18
Birzebbuga
10
Zebbug
11
Zurrieq
8
Pokaż więcej
Penthouse Usuwać
Wyczyść
93 obiekty total found
Penthouse w Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwupokojowe dwupoziomowe Penthouse w Hamrun, bardzo centralne jeszcze w dość obszarze i blis…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Qrendi, Malta
Penthouse
Qrendi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Penthouse 3 sypialnie w Qrendi bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień. Ten obiek…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zurrieq, Malta
Penthouse
Zurrieq, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten wspaniały Penthouse w Zurrieq oferuje luksusowe i przestronne doświadczenie życia z 3 sy…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Penthouse w Qormi, Malta
Penthouse
Qormi, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten piękny Penthouse w samym sercu Qormi jest doskonałą okazją do inwestycji lub przytulnej …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Ghaxaq, Malta
Penthouse
Ghaxaq, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Nowy na rynku 2 penthouses w Ghaxaq. Nieruchomość składa się z otwartej kuchni plan, mieszka…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Qormi, Malta
Penthouse
Qormi, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
2 sypialnie projektant Penthouse ustawiony w spokojnej i najlepszej okolicy Qormi granica Mr…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duży Penthouse w tej spokojnej okolicy Birzebbugia. Zakwaterowanie składa się z przestronneg…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Ghaxaq, Malta
Penthouse
Ghaxaq, Malta
Nowy Penthouse Na rynku w Ghaxaq dwie sypialnie z ensuite, łazienka, otwarty plan kuchnia / …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Zaprojektowane, aby poprawić swoje życie, ten oszałamiający penthouse środków 163 SqM i stan…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Hamrun - Penthouse posiada otwarty plan kuchnia / mieszkanie / jadalnia, 2 sypialnie główne …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Siggiewi, Malta
Penthouse
Siggiewi, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Duży, wykończony apartament z własną przestrzenią powietrzną w nowym bloku w Siggiewi. Penth…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Safi, Malta
Penthouse
Safi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ładnie wykończony Penthouse, o powierzchni 212 m2 znajduje się w spokojnej miejscowości Safi…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Qormi, Malta
Penthouse
Qormi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Penthouse 3 sypialnia w Qormi bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień ta nierucho…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Penthouse w małym bloku do sprzedaży wykończone w tym łazienki i drzwi wewnętrzne. Znajduje …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Ghaxaq, Malta
Penthouse
Ghaxaq, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Obecnie na planie, Penthouse znajduje się w tej cichej dzielnicy mieszkalnej Ghaxaq. Zakwate…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Luqa, Malta
Penthouse
Luqa, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Penthouse w samym sercu Luqa blisko wszystkich udogodnień i serwowane z windą w dobrze utrzy…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
ZEBBUG - NOWOŚĆ NA RYNKU - 134 m2 z powierzchnią zewnętrzną około 30 m2. Penthouse stanowiąc…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Siggiewi, Malta
Penthouse
Siggiewi, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
170- 172sqm bardzo wykończone, z wyłączeniem łazienek i drzwi. Duży otwarty plan, 3 sypialni…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Sypialnie 1
Obecnie na planie wybór od 1 do 2 sypialni Penthouses w cichej okolicy w Hamrun. Zakwaterowa…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Ta 1-sypialnia Penthouse jest częścią nowej, nadchodzącej rezydencji w Hamrun i jest sprzeda…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Birzebbuga-- Penthouse. Po wejściu znajduje się przestronna kuchnia Open Plan / salon i jada…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Hamrun, Malta
Penthouse
Hamrun, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwupokojowe dwupoziomowe Penthouse w Hamrun, bardzo centralne jeszcze w dość obszarze i blis…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zurrieq, Malta
Penthouse
Zurrieq, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Apartament z 3 sypialniami w Zurrieq. Ten obiekt składa się z mieszkania / kuchnia / jadalni…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Luqa, Malta
Penthouse
Luqa, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Przyjemny penthouse 145 metrów kwadratowych znajduje się w Luqa, w pobliżu wszystkich udogod…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Ghaxaq, Malta
Penthouse
Ghaxaq, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Doświadcz luksusu życia w pięknym mieście Ghaxaq z tym pięknym penthouse. Ten apartament jes…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Penthouse w Birzebbuga oferuje ładne widoki na morze. Sprzedawane częściowo umeblowane i got…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Qormi, Malta
Penthouse
Qormi, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten przestronny penthouse o powierzchni 132 m2 w pełni umeblowany posiada dużą kuchnię open-…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Siggiewi, Malta
Penthouse
Siggiewi, Malta
Sypialnie 1
Penthouse położony w Siggiewi składający się z otwartego planu kuchnia żywa jadalnia 3 sypia…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Luqa, Malta
Penthouse
Luqa, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Luqa 2 penthouse bedded sprzedawane na planie z widokiem ODZ Sprzedaż półproduktu na planie…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Penthouse w Birzebbuga, Malta
Penthouse
Birzebbuga, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Bardzo przestronny płaski apartament z dużymi powierzchniami na rynku za 255,000 €.•• Otwart…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Southern Region, Malta

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się