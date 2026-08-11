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Penthouse na Sprzedaż w Gzira, Malta

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23 obiekty total found
Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Luksusowy penthouse składa się z dużego otwartego planu życia, kuchnia i jadalnia, prowadząc…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
GZIRA, LUKSURY PENTHOUSE DO SPRZEDAŻY Imponujący penthouse oferuje wyjątkową przestrzeń wewn…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Penthouse w Gzira! Położony kilka minut od przelotu Kappa i zaledwie 5 minut spacerem od pro…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowo wybudowany Penthouse w bardzo dobrej okolicy w Gzira. Akceptacja składa się z dobrej wi…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Nowo wybudowany Penthouse położony w tej cichej dzielnicy mieszkalnej w Gzira. Zakwaterowani…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wysoce wykończony penthouse 350 mkw, położony w tym dużo sough po obszarze Gzira. Nieruchomo…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Luksusowo wykończone 2-sypialnia, 1-łazienka penthouse oferuje nowoczesne wykończenia, prywa…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
GZIRA, PÓŹNIEJ TRZY PÓŹNIEJ Niezwykła rezydencja oferująca wybitne proporcje, nowoczesną ele…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
GZIRA, LUKSURY PENTHOUSE DO SPRZEDAŻY Wyjątkowa rezydencja oferuje hojną przestrzeń krytą, e…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Przestronny apartament 2 sypialnie w pełni umeblowane (nowo wybudowany), w tym dach i własną…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Pierwsza lokalizacja w sercu Gziry. Kuchnia Open- plan, salon i jadalnia oferuje przestronn…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Penthouse obecnie na plan sprzedaży wysoko wykończone w tym łazienki i drzwi wewnętrzne Jedn…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Upcoming Wysoko wykończony apartament z podwójnym frontem, pomiar przybliżony 227sqms z base…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
GZIRA - Penthouse Położony w doskonałej pozycji zaledwie kilka kroków od nabrzeża, ten wyjąt…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Na sprzedaż w Gzira•Wprowadzenie Penthouse nr 16 - luksusowy i przestronny salon w samym ser…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wysoko wykończony penthouse w najlepszej części Gzira z masywnym tarasem. Duży otwarty plan …
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Dwa Penthouses składające się z kuchni salon i jadalnia 2 sypialnie i 2 łazienki Oba do sprz…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ostatnie 2 jednostki w prestiżowym bloku w jednym z najlepszych dostępnych i pięknych dróg w…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wybór większych niż zwykle mieszkań i penthouses w tym nowym rozwoju w najlepszej części Gzi…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
To piękne. Penthouse znajduje się na czwartym piętrze, kilka minut od nabrzeża morskiego, sk…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Ten w pełni wykończony penthouse oferuje luksusowe życie z zapierającym dech w piersiach wid…
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Wybór większych niż zwykle mieszkań i penthouses w tym nowym rozwoju w najlepszej części Gzi…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse w Gzira, Malta
Penthouse
Gzira, Malta
Sypialnie 1
Luksus gotowy do przeprowadzki. Otwarty plan kwadratowy AC, wyposażona kuchnia, pralka, zmyw…
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